パキスタンの高峰ブロードピークで雪崩が発生し、登山中だったネパール出身の著名な登山家ニルマル・プルジャさんらが行方不明になっています。

【映像】行方不明になっているニルマル・プルジャさん

パキスタン・アルパイン・クラブは30日の発表で、パキスタンのブロードピークで雪崩が発生し、ニルマル・プルジャさんら10人の登山隊と連絡が取れなくなっていると明らかにしました。登山隊はネパール、パキスタン、オマーン、アメリカ、中国などの登山家で構成されているということです。

また、AP通信によりますと31日、救助隊が4人の遺体を発見したということです。4人の身元は確認されていません。残る6人の捜索が続けられており、捜索にはパキスタン陸軍のヘリコプターも参加しているということです。

登山隊はブロードピークの登頂を試みていた際に雪崩に巻き込まれ、30日からベースキャンプとの連絡が途絶えたということです。

ネパール出身のニルマル・プルジャさんは「ニムス・ダイ」の愛称で知られる登山家で、2019年には、世界に14座ある標高8000メートル峰をわずか189日ですべて登頂する快挙を成し遂げました。

標高8047メートルのブロードピークはカラコルム山脈に位置し、世界で12番目に高い山です。（ANNニュース）