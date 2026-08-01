31日、慶尚南道梁山（ヤンサン）の気温が41．4度まで上がり、この地域で気象観測を始めて以降の最高値となった。

梁山の気温はこの日午後1時40分ごろ41．4度を記録した。これは2008年12月26日に梁山で気象観測を始めて以降の最高気温。

気象庁が気温などの順位を管理する97カ所の「気候統計観測地点」だけをみると、韓国国内の過去最高気温だ。従来の最高気温は「21世紀最悪の暑さ」と呼ばれた、2018年8月1日に江原道洪川で記録した41．0度だった。1904年に国内で近代的な気象観測が始まって以降、最高気温が変わったともいえる。

自動気象観測装備（AWS）観測記録まで含めてもこの日の梁山より気温が高かったのは3件だけだ。1973年以降の観測記録を確認すると、2018年8月1日の京畿道広州市草月邑池月里（41．9度）、同日のソウル江北区（41．8度）、2024年8月4日の京畿道驪州市金沙面（41．6度）だ。

梁山の昼の気温は29日から3日連続で40度を超えた。29日と30日の梁山の最高気温は40．3度で、熱が蓄積しながらこの日、高く上がった。気温が40度を超える時点は早くなっている。29日には午後3時30分ごろ、30日には午後1時10分ごろ、この日は昼12時36分に初めて40度台となった。

国内で3日以上も気温が40度まで上がった事例は1973年以降、今回が3回目。2018年8月1〜3日に京畿道安城の気温が3日連続で40度を超え、同月1〜4日に慶尚北道霊泉の気温が4日連続で40度を超えた。

この日、釜山金井区も午後2時2分ごろ気温が40．0度まで上がった。慶尚南道金海は39．8度まで上がり、2008年2月13日に金海で気象観測を始めて以降の最高値となった。宜寧（39．2度）、昌原（39．0度）、晋州（39．0度）、居昌（38．0度）など慶南の各地で観測以来の最高気温が更新された。

北太平洋高気圧とチベット高気圧が韓国を2重で覆っている状況に変動が変わらず、少なくとも来週中は今のような猛暑が続くと予想される。