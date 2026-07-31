◇米女子ゴルフツアー AIG全英女子オープン第2日（2026年7月31日 英国 ロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC＝6601ヤード、パー71）

37位から出た前回大会覇者の山下美夢有（24＝花王）は3バーディー、2ボギー、1トリプルボギー、1クアドラプルボギーの77を叩き、通算7オーバーに落とした。ホールアウト時点で111位で予選通過は厳しい状況となった。

3番でトリプルボギーを叩いてつまずいたものの、4番のバーディーでバウンスバック。9番のボギーも10番、12番のバーディーで挽回した。

しかし、最終18番でリンクスの罠にはまった。ティーショットが右バンカーに入り、第2打は出すだけ。第3打が今度はグリーン左のポットバンカーにつかまり脱出に失敗。第5打はピン方向に打ち出せず、最後は1メートルのパットを外して痛恨のクアドラプルボギー。ホールアウト時点で111位まで後退し決勝ラウンド進出は絶望的となった。

U―NEXTのインタビューでは「2日間通して（ショットが）左右に曲がっていた。途中は（順位を）見て回っていたけど、後半に入ってショットも曲がっていたし、チャンスにつくことも少なかった。悔しい結果に終わってしまったので、次に生かせるように頑張りたい」と涙声で絞り出した。