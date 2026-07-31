フジ・小室瑛莉子アナ、結婚を生報告 仕事は継続の意向「これまでよりも頑張っていきます」『ぽかぽか』で正式発表
フジテレビの小室瑛莉子アナウンサー（27）が7月31日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。結婚を発表した。28日に一部報道で伝えられていたが、この日の生放送で正式発表となった。
【写真あり】クアッカワラビーのように…満面の笑みを浮かべる小室アナ
同番組に金曜レギュラーの一人として主演した小室アナは番組冒頭、MCの澤部佑（ハライチ）から「ご結婚おめでとうございます！」と祝福を受けると、「ありがとうございます」と恐縮した。
スタジオメンバーからも祝福の言葉が相次ぐ中、「私事ではございますが、結婚いたしまして。ただ仕事はこれまでよりも頑張っていきますのでよろしくお願します」と笑顔で伝えた。信子（ぱーてぃーちゃん）から「辞めるんじゃない？」とツッコまれる場面もあったが、「頑張ります！」と念押しした。
小室アナは1999年3月2日生まれ、神奈川県出身。青山学院大学卒業。2021年、フジテレビに入社。現在は『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）金曜レギュラー、今年4月からは『Mr.サンデー』（毎週日曜 後10：00）のMCも務めている。
【写真あり】クアッカワラビーのように…満面の笑みを浮かべる小室アナ
同番組に金曜レギュラーの一人として主演した小室アナは番組冒頭、MCの澤部佑（ハライチ）から「ご結婚おめでとうございます！」と祝福を受けると、「ありがとうございます」と恐縮した。
スタジオメンバーからも祝福の言葉が相次ぐ中、「私事ではございますが、結婚いたしまして。ただ仕事はこれまでよりも頑張っていきますのでよろしくお願します」と笑顔で伝えた。信子（ぱーてぃーちゃん）から「辞めるんじゃない？」とツッコまれる場面もあったが、「頑張ります！」と念押しした。
小室アナは1999年3月2日生まれ、神奈川県出身。青山学院大学卒業。2021年、フジテレビに入社。現在は『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）金曜レギュラー、今年4月からは『Mr.サンデー』（毎週日曜 後10：00）のMCも務めている。