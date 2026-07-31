元プロゲーマーで、現在は配信者のたぬかな(33)がこのほど、動画配信サイトTwichで7月までに第1子を出産していたことを明かした。



【写真】愛おしそうに我が子を抱っこ たぬかながママの顔に

たぬかなは2016年からプロゲーマーとして活動。22年に男性の身長に関して「170ないと、正直、人権ないんで。170センチない方は『俺って人権ないんだ』って思いながら、生きていって下さい」などと発言して炎上した。一時活動を休止し、2023年から活動再開。グラビア活動やネットの炎上ネタに「もの申す」配信などを行っている。25年11月には、活動休止前の22年から身長180センチの男性と結婚していたことを告白して再度注目を集めた。X(旧ツイッター)などにはウエディングフォトも掲載している。



今月26日に行った生配信で出産を報告。「実はもう産後1カ月経っているんですよ」と話し、「もともと予定日は9月6日だったんよ。でも生まれたのは6月21日」と早産だったことを明かした。出産は帝王切開で、妊婦糖尿病にもかかっていたことから「現代医療がない時代だったら死んでました。現代医療最高です」と話した。



出生時の体重は1075グラムで、性別が女の子であることも公表。出産当時について「マジでメンタルにくんねん」と話し、「生んでから2週間ぐらいは本当に何にもできなかった。炎上した時の比じゃないくらい。(子供の身に)何があるか怖すぎて。もうちょっとお腹にいさせてあげられたら(良かったのに)、障害出たらどうしよう」と悩んだことも明かした。現在も子どもは入院中ながら、体重が増えて順調に成長していることも報告した。両親どちらに似ているか視聴者に聞かれると「人中が長かった」と笑いながら話し「パパもママも人中が長いから。ごめんね」と自虐風に話した。



放送後には自身のXでも「前置胎盤、前置血管、管理入院、妊婦糖尿病と大変でしたが子たぬ無事産まれました！ ホビットのたたりは、あるよ。 みんなも口には気をつけよう！」と記している。投稿には赤ちゃんを愛おしそうに抱く自身の写真も添えた。



（よろず～ニュース編集部）