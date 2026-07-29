バレーボール男子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）決勝ラウンド（２９日、中国）、初戦の準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同３５位の中国に３―１で勝利し、準決勝進出を決めた。

予選ラウンドで史上初の１２連勝を飾った日本だが、この日の第１セットは苦戦を強いられた。序盤から中国ペースで試合が進み、１２―１８と大きくリードされる。一時は同点とするも、再びリードを許した。最後は石川祐希（ジラート）のスパイクがブロックされ、２３―２５で落とした。

第２セットは石川がサーブレシーブで崩されるなど、第１セットと同様に嫌な流れが続く。主導権をつかめない中、１０―１３の場面で石川に代わって富田将馬（大阪Ｂ）を投入した。カンフル剤の起用で流れを取り戻し、高橋藍（ルブリン）らも躍動。２５―２３で競り勝ち、セットカウントを１―１とした。

第３セットは石川がベンチスタート。頭から冨田、西本圭吾（広島）が出場する。序盤から優位に進め、２５―１６で連取。勝利に王手をかけると、第４セットも高橋、西田有志（大阪Ｂ）が得点を量産。冨田は２２―２１の場面でスパイクを決めると、２４―２３の場面ではサービスエースを決めて白星を引き寄せた。

予選ラウンドからの連勝を伸ばすなど、今大会の日本は勝負強さが光っている。石川は「優勝ももちろん圏内には入ってくる」。完全アウェーの一戦を制した自信を力に変える。