サッカーフランス代表は日本時間28日、公式インスタグラムを更新。同日に新監督に就任したジネディーヌ・ジダンさんが、施設に飾られている2つのW杯トロフィーを見つめる姿を公開しました。

フランスサッカー連盟は28日、ディディエ・デシャン監督の後任としてジダンさんの新監督就任を発表。ジダンさんと言えば、現役時代はユベントスやレアル・マドリードなど活躍し、世界最高峰の選手と称されたスーパースターで、フランス代表としても1998年ワールドカップ・フランス大会で同チームの初優勝に貢献しました。

また2006年ワールドカップ・ドイツ大会では、ジダンさんがチームを牽引し、イタリアとの決勝戦まで勝ち進むと、相手選手にまさかの頭突きでレッドカードとなりました。チームはPK戦の末敗れ、2回目の優勝とはなりませんでした。

ただフランス代表は2018年のロシア大会で2回目の優勝。2022年カタール大会では準優勝と、かつての黄金期を彷彿とさせる強さを発揮。今回の北中米大会でもエースのキリアン・エムバペ選手を筆頭に爆発的な攻撃力を発揮し4位となりました。

ジダンさんは現役引退後は指導者に転身。古巣であるレアル・マドリードではUEFAチャンピオンズリーグを3連覇するなど輝かしい功績をおさめてきました。母国の代表チームの指揮官を務めるのは初となります。

そして今回、フランス代表チームの公式インスタグラムが28日に更新され、そのジダン新監督就任を知らせる投稿を立て続けにポスト。その中で、ジダン新監督がガラスケースの中に飾られた2つのW杯トロフィーの前に来ると思わず立ち止まり、少しの間見つめる姿を公開しました。この姿にエムバペ選手もハートの目をした顔絵文字で反応しています。

トロフィーを見つめる ジダン 監督の心中は、明らかとはなっていませんが、同投稿には「このカップの前では、いつも同じような思いにさせられる」とつづられています。