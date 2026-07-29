『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3の日本版予告解禁！新キャストも一挙発表

Prime Videoにて11月11日（水）より独占配信の人気ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3。そのティザービジュアル、日本版ティザー予告、場面写真が解禁となった。

『ストレンジャー・シングス』キャストがガラドリエルの夫役に

ピーター・ジャクソン監督によって映画化されたJ・R・R・トールキンの『ホビット』や『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズよりもはるか数千年前を舞台に、「中つ国」の歴史上でも伝説的な〈第二紀〉のヒーローたちを初めて映像化した『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』。Prime Video史上、最も視聴されたタイトルの一つだ。

今回解禁された日本版ティザー予告は、7月24日に開催されたサンディエゴ・コミコンで世界初公開され、大きな注目を集めた映像の日本版。同コミコンのメイン会場であるホールHのステージには、ショーランナーのJ・D・ペインとパトリック・マッケイに加え、このシーズン3から参加するジェイミー・キャンベル・バウアーをはじめとするキャスト陣も登壇した。

ティザー予告では、これまで以上にダークな世界観と、さらにスケールアップした壮大な映像美を堪能することができる。サウロンによる「一つの指輪」の鋳造計画が本格的に進む中、中つ国全土の支配を目論む彼の野望は、あらゆる王国を脅かしていく。サウロンを阻止するため、新たな、そして時には不安定な同盟関係が結ばれていく様子も描かれている。

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3 新キャラ＆新キャスト

パネルには前述した3人のほか、ギル＝ガラド役のベンジャミン・ウォーカー、ヌーメノールの摂政女王ミーリエル役のシンシア・アダイ＝ロビンソン、ドワーフの王位継承者ドゥリン4世役のオウェイン・アーサー、森のエルフとも呼ばれるシルヴァン・エルフの戦士アロンディル役のイスマエル・クルス・コルドヴァ、冥王サウロン役のチャーリー・ヴィッカーズ、よそびと（のちのガンダルフ）役のダニエル・ウェイマンも登場。そこで発表されたシーズン3の新キャスト、新キャラクターは下記の通り。

ジェイミー・キャンベル・バウアー（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）

ガラドリエルの長年行方不明となっていた夫「ケレボルン」役

ズービン・ヴァルラ（『キャシアン・アンドー』）

ルーン地方の「東夷（イースターリング）のカムール」役

エディ・マーサン（『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』）

ドゥリン4世の兄「スライン」役

アンドリュー・リチャードソン（『PONIES：スパイな妻たち』）

エレンディルの次男であり、イシルドゥアの弟「アナーリオン」役

アダム・ヤング（『ドント・ブリーズ2』）

見かけ通りの存在ではないかもしれない、謎に満ちたオーク「マルヌーク」役

また、会場限定で上映された特別映像では、新シーズンに登場する数々のクリーチャーが紹介された。その中にはフェル・ビースト、戦象ムマキル、オーク、そして炎をまとったバルログも含まれており、さらにシリーズ史上初めてバルログが言葉を発すること、その声を務めるのがサイモン・ペッグであることが明らかに！ サイモンといえば、『ミッション：インポッシブル』シリーズや『スター・トレック』シリーズ、『ザ・ボーイズ』でも広く知られている。

さらにパネルの途中では、サウロンの命令を待っていた、鎧を身にまとった4体の不気味なナズグナゴールがサプライズ登場。ナズグナゴールは今シーズン初登場となる存在で、サウロンに仕える「指輪の従者」であり、第三紀に登場するナズグル（指輪の幽鬼）へとつながる、第二紀の存在として描かれる。

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3 あらすじ

エレギオン陥落から5年。サウロン率いる軍勢は中つ国全土へと進軍を続け、その行く先々を制圧していく。冥王による完全勝利を阻むものとして残されているのは、ごくわずかな拠点――山中深くに閉ざされたドワーフの王国カザド＝ドゥーム、そして三つの指輪に守られたエルフの王国リンドンと裂け谷（リヴェンデル）――のみ。一方、モルドールの奥深く、完成したばかりのバラド＝ドゥーアの塔では、冥王サウロンが昼夜を問わず、残る敵すべてを屈服させる力を手に入れることに執念を燃やしていた。それは――「すべてを統べる、一つの指輪」。いまや、中つ国の自由の民――ドワーフ、エルフ、人間、そして魔法使いたちは、サウロンによるあらゆる生命への完全支配を阻止するため、時間との戦いの中で力を合わせなければならない…。

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3 配信情報

Amazon Prime Video（Amazon プライム・ビデオ）にて11月11日（水）に最初の4話を配信。11月18日（水）に第5話・第6話、11月25日（水）に第7話・第8話（シーズン最終話）が配信スタート。

話数：全8話（初回4話一挙配信、その後毎週水曜日に新エピソードを2話ずつ配信）

配信ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H9PJWK63

（海外ドラマNAVI）

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