おととし発覚したドジャース大谷選手の元通訳・水原一平受刑者による不正送金事件で、スキャンダルが明るみに出る直前に行われた水原受刑者のインタビューが公開されました。

この事件は、水原一平受刑者が大谷選手の口座から2021年11月から2024年3月にかけて、およそ1700万ドル、日本円でおよそ27億8000万円を不正に送金していたもので、水原受刑者は去年2月に禁錮4年9か月が言い渡され、現在、服役中です。

28日、アメリカのスポーツ専門チャンネルESPNは音声ドキュメンタリーを公開し、事件を早くから取材していた記者による水原受刑者への電話インタビューが配信されました。

インタビューは2024年3月に水原受刑者による犯行が明るみに出る直前に行われたもので、この中で水原受刑者は、実際は大谷選手に無断で不正送金していたにもかかわらず、「スポーツギャンブルによる借金を大谷選手が肩代わりしてくれた」などと虚偽の説明をしていました。

内容については、すでに報道されていますが、90分間にわたるインタビューの実際の音声が公開されるのは初めてで、水原受刑者が「大谷選手が『今回は自分が払うから、もうこんなことに手を出さないように』といって払ってくれた」などの嘘を淡々と記者に伝える様子が分かります。

一方で、「そのことがずっと頭から離れず、毎日のように罪悪感にさいなまれ続けている」と言葉に詰まりながら話し、葛藤をのぞかせる場面もありました。

ESPNによるこのドキュメンタリーシリーズは、来月11日にかけて全6話が公開される予定で、違法賭博の胴元や事件を担当した連邦捜査官へのインタビューが配信される予定です。