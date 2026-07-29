10歳の娘が綴った”母への感謝”、お弁当の絵日記に感動がとまらない「朝から泣ける」「今なら大変さが分かる」
母親が早起きして作ってくれたお弁当に対する感謝が素直な言葉で綴られた小学生の絵日記がThreadsに投稿され、大きな反響を呼んでいる。an_man_manさん（@an_man_man）が「なんか…朝から泣ける…」という言葉とともに投稿したこの絵日記の画像には4.0万いいねが集まり、「素敵すぎる」「朝から涙腺崩壊しました」といった感動のコメントが多数寄せられた。心温まる絵日記が書かれた背景や、親子のやり取りについて、投稿主のan_man_manさんに話を聞いた。
【写真】「とっても上手に描けてる！」絵日記に登場した、実物のお弁当
――イラストにも美味しそうなおかずが描かれていますが、この日のお弁当には具体的にどのようなメニューを詰められたのでしょうか。
「この日は娘のリクエストで初めてサンドウィッチにしました。あとは定番になりますが、卵焼き、タコさんウィンナー、牛肉の甘辛炒め、エビのマヨネーズ焼き、ミートボール、かまぼこ、とうもろこしを入れました」
――「大きかったけどぜんぶたべました」とある通り、お弁当箱を空っぽにして帰ってきたときのお子様の様子はいかがでしたか。
「我が家はいつもお弁当の内容は内緒にしており、お昼になるまで娘は中身を知らないのですが、とっても美味しかった！と1番に言ってくれました。量が少し多かったけど、せっかくママが作ってくれたから頑張って食べたよ！とも言ってくれました」
――この絵日記は、お子様が何歳（何年生）のときのもので、学校の授業か何かで書かれたものでしょうか。また、この絵日記をどのようなシチュエーションで発見し、読まれることになったのか教えていただけますか。
「娘が10歳（4年生）の時に学校の校外学習に行く際のお弁当になります。この内容以外も含んだ感想のプリントを後日渡されたのですが、すぐに読まず数日置いたままとなっていました。数日後、娘が登校した後、出社準備の化粧をする前にふとプリントを思い出し読みました」
――お子様が「とってもだいじなおべんとう」と書いてくれているのを見た瞬間、どのようなお気持ちになりましたか。
「『とってもだいじなおべんとう』と思ってくれていた事にとても感動したのと同時に、こんな表現の仕方があるんだと驚きました」
――今回の投稿に「朝から泣ける」「素敵すぎる」といった多くの共感や感動の声が寄せられていることについて、現在のお気持ちをお聞かせください。
「フォロワーさんからのほんの少し『いいね』がついたらいいなと軽い気持ちであげたのですが、とても沢山の方々に見て頂き優しいコメントに溢れ感謝の気持ちでいっぱいです」
――イラストにも美味しそうなおかずが描かれていますが、この日のお弁当には具体的にどのようなメニューを詰められたのでしょうか。
「この日は娘のリクエストで初めてサンドウィッチにしました。あとは定番になりますが、卵焼き、タコさんウィンナー、牛肉の甘辛炒め、エビのマヨネーズ焼き、ミートボール、かまぼこ、とうもろこしを入れました」
――「大きかったけどぜんぶたべました」とある通り、お弁当箱を空っぽにして帰ってきたときのお子様の様子はいかがでしたか。
「我が家はいつもお弁当の内容は内緒にしており、お昼になるまで娘は中身を知らないのですが、とっても美味しかった！と1番に言ってくれました。量が少し多かったけど、せっかくママが作ってくれたから頑張って食べたよ！とも言ってくれました」
――この絵日記は、お子様が何歳（何年生）のときのもので、学校の授業か何かで書かれたものでしょうか。また、この絵日記をどのようなシチュエーションで発見し、読まれることになったのか教えていただけますか。
「娘が10歳（4年生）の時に学校の校外学習に行く際のお弁当になります。この内容以外も含んだ感想のプリントを後日渡されたのですが、すぐに読まず数日置いたままとなっていました。数日後、娘が登校した後、出社準備の化粧をする前にふとプリントを思い出し読みました」
――お子様が「とってもだいじなおべんとう」と書いてくれているのを見た瞬間、どのようなお気持ちになりましたか。
「『とってもだいじなおべんとう』と思ってくれていた事にとても感動したのと同時に、こんな表現の仕方があるんだと驚きました」
――今回の投稿に「朝から泣ける」「素敵すぎる」といった多くの共感や感動の声が寄せられていることについて、現在のお気持ちをお聞かせください。
「フォロワーさんからのほんの少し『いいね』がついたらいいなと軽い気持ちであげたのですが、とても沢山の方々に見て頂き優しいコメントに溢れ感謝の気持ちでいっぱいです」