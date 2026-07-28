【令和8年熊本地震】NHK公式X、熊本地震受け「停電している地域の皆さん」に向けた投稿 ライト・スマホ・ブレーカーなど【一覧】
28日午後4時27分ごろ、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生した。これを受け、NHK生活・防災の公式Xは「地震の影響で停電している地域の皆さんへ」と題した投稿を行った。
【画像】具体的な事例を紹介 NHK公式X「停電している地域の皆さん」に向けた投稿
Xの投稿では「停電したら…どうする ライト・スマホは？」とのページにつながるURLが紹介されている。
■「停電したら…どうする ライト・スマホは？」で伝えられている内容
1：なるべくローソクは使わない
余震などでローソクが倒れると危険です。東日本大震災ではローソク火災が相次ぎました。懐中電灯やスマートフォンのライトを使いましょう。水を入れたペットボトルを乗せると明るさが増します。水の中にごく少量の牛乳を入れてもさらに明るさが増しますが、お子さんなどが飲まないよう気をつけてください。スポーツドリンクも効果的です。ローソクしかない時は目を離さないでください。停電中に火事が起こると、ふだんより避難や消火が難しくなります。
2：スマホは省エネ設定でバッテリーを温存
停電はいつ復旧するか分からないので、工夫して大事に使いましょう。バッテリーを温存するポイントです。
画面の明るさを落とす
「低電力モード」(iPhone)「バッテリーセーバー」(Android)をONに
画面の自動オフ時間を短く設定
使わない時はWi-FiやBluetoothをOFFに
家族でスマホを交代して使う
スマホの電池が切れて連絡先が分からなくなる前に家族や職場などの電話番号は紙にメモしておきましょう。
3：避難する時は必ずブレーカー 落として
避難中に停電が復旧すると漏電や火災につながるおそれがあり危険です。地震や浸水で電源コードが破損している可能性もあります。ブレーカーのスイッチはすべて 「切」の状態で避難するのを忘れないでください。
また、停電が続くと電子マネーが使えない場合があります。小銭や紙幣を持って避難しましょう。
【画像】具体的な事例を紹介 NHK公式X「停電している地域の皆さん」に向けた投稿
Xの投稿では「停電したら…どうする ライト・スマホは？」とのページにつながるURLが紹介されている。
■「停電したら…どうする ライト・スマホは？」で伝えられている内容
1：なるべくローソクは使わない
余震などでローソクが倒れると危険です。東日本大震災ではローソク火災が相次ぎました。懐中電灯やスマートフォンのライトを使いましょう。水を入れたペットボトルを乗せると明るさが増します。水の中にごく少量の牛乳を入れてもさらに明るさが増しますが、お子さんなどが飲まないよう気をつけてください。スポーツドリンクも効果的です。ローソクしかない時は目を離さないでください。停電中に火事が起こると、ふだんより避難や消火が難しくなります。
停電はいつ復旧するか分からないので、工夫して大事に使いましょう。バッテリーを温存するポイントです。
画面の明るさを落とす
「低電力モード」(iPhone)「バッテリーセーバー」(Android)をONに
画面の自動オフ時間を短く設定
使わない時はWi-FiやBluetoothをOFFに
家族でスマホを交代して使う
スマホの電池が切れて連絡先が分からなくなる前に家族や職場などの電話番号は紙にメモしておきましょう。
3：避難する時は必ずブレーカー 落として
避難中に停電が復旧すると漏電や火災につながるおそれがあり危険です。地震や浸水で電源コードが破損している可能性もあります。ブレーカーのスイッチはすべて 「切」の状態で避難するのを忘れないでください。
また、停電が続くと電子マネーが使えない場合があります。小銭や紙幣を持って避難しましょう。