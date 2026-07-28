167cm現役アイドル、ミニスカ衣装姿にネット騒然「頭身スゴすぎる」「異次元」「なんちゅうスタイル」
アイドルグループ「NEFRALISE（ネフラリゼ）」メンバーの八咲実夢が28日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 圧倒的なショットの数々（7枚）
奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。
今回は「久々全新衣装〜！」とつづり、ミニスカ衣装姿の全身ショットを投稿。抜群のスタイルはもちろんのこと、可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「頭身スゴすぎる」「異次元」「なんちゅうスタイル」など驚きのコメントが多数集まっている。
引用：「八咲実夢」Instagram（@nef_miyu1020）
【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 圧倒的なショットの数々（7枚）
奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。
今回は「久々全新衣装〜！」とつづり、ミニスカ衣装姿の全身ショットを投稿。抜群のスタイルはもちろんのこと、可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「頭身スゴすぎる」「異次元」「なんちゅうスタイル」など驚きのコメントが多数集まっている。
引用：「八咲実夢」Instagram（@nef_miyu1020）