8月1日“スパイダーマンの日”限定特典配布＆IMAXミッドナイト上映決定
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が7月31日に日米同時公開。翌日の8月1日は、スパイダーマンコミック初登場にちなんだ記念日“スパイダーマンの日”ということで、記念日当日だけの入場者プレゼント“セレブレーション”特典の配布と、IMAX（R）限定ミッドナイト上映の実施が決定した。
【動画】それでも、ヒーローであり続ける 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』＜公開直前！最終予告＞
愛する人を守るため、世界中の人々から自分の存在を消し去る決断をしてから4年。孤独なヒーロー活動に専念するピーター・パーカー（トム・ホランド）に、未知の DNA 変異という“内なる脅威”が迫る。時を同じくしてNYを襲う“新たな敵”。逃げ場のない二つの脅威に挟まれ、スパイダーマンはかつてない戦いへと身を投じていく。
この度、8月1日の“スパイダーマンの日”に劇場で本作を鑑賞した人だけに贈られる、1日限りの入場者プレゼント＜“セレブレーション”特典＞の配布が決定。全上映バージョンでの配布となる。中身は現時点ではシークレット。
また、8月1日0時、日付が変わり“スパイダーマンの日”が始まるその瞬間を、IMAX（R）の大スクリーンで迎える特別なミッドナイト上映の実施が決定。ミッドナイト上映だけの入場者プレゼントとして「8月1日メモリアルカード」がプレゼントされる。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日より日米同時公開。
【動画】それでも、ヒーローであり続ける 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』＜公開直前！最終予告＞
愛する人を守るため、世界中の人々から自分の存在を消し去る決断をしてから4年。孤独なヒーロー活動に専念するピーター・パーカー（トム・ホランド）に、未知の DNA 変異という“内なる脅威”が迫る。時を同じくしてNYを襲う“新たな敵”。逃げ場のない二つの脅威に挟まれ、スパイダーマンはかつてない戦いへと身を投じていく。
また、8月1日0時、日付が変わり“スパイダーマンの日”が始まるその瞬間を、IMAX（R）の大スクリーンで迎える特別なミッドナイト上映の実施が決定。ミッドナイト上映だけの入場者プレゼントとして「8月1日メモリアルカード」がプレゼントされる。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日より日米同時公開。