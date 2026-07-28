「ラヴィット！ロック」出演者解禁 Snow Man宮舘涼太＆佐久間大介も登場
情報番組『ラヴィット！』（TBS系／毎週月〜金曜8時）が贈る一夜限りの音楽祭「LOVE IT! ROCK 2026」が、8月22日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催。出演者が解禁となった。
【写真】Snow Man・宮舘涼太、ハプニングにも華麗に対応「みなさん、何も見てませんよね?」
『ラヴィット！』のテーマソング「ヒューマニティ！」を歌うサンボマスター（山口隆・近藤洋一・木内泰史）が今年も登場。月曜レギュラーからは、馬場裕之（ロバート）、ぼる塾（きりやはるか・あんり・田辺智加）、本並健治＆丸山桂里奈、なすなかにし（中西茂樹・那須晃行）が出演する。
また、火曜レギュラーからは、ビビる大木、若槻千夏、宮舘涼太（Snow Man）、佐久間大介（Snow Man）、アインシュタイン（稲田直樹・河井ゆずる）、モグライダー（芝大輔・ともしげ）。
水曜レギュラーから、柴田英嗣（アンタッチャブル）、矢田亜希子、見取り図（盛山晋太郎・リリー）、アルコ＆ピース（平子祐希・酒井健太）、ロングコートダディ（堂前透・兎）。木曜レギュラーから、石田明（NON STYLE）、ギャル曽根、ニューヨーク（嶋佐和也・屋敷裕政）、横田真悠、男性ブランコ（浦井のりひろ・平井まさあき）、松井ケムリ（令和ロマン）が登場する。
金曜レギュラーからは、くっきー！（野性爆弾）、太田博久（ジャングルポケット）＆近藤千尋、東京ホテイソン（たける・ショーゴ）、宮下草薙（草薙航基・宮下兼史鷹）。
さらに、青木マッチョ（かけおち）、おいでやす小田、かが屋（加賀翔・賀屋壮也）、上谷沙弥、きつね（大津広次・淡路幸誠）、コットン（西村真二・きょん）、さらば青春の光（森田哲矢・東ブクロ）、Zeebra、タイムマシーン3号（山本浩司・関太）、ダンビラムーチョ（大原優一・原田フニャオ）、マユリカ（阪本・中谷）、柳原可奈子、山添寛（相席スタート）らゲストが「LOVE IT! ROCK 2026」の会場を彩る。
また、TBSアナウンサー・赤荻歩、南波雅俊、熊崎風斗、南後杏子も参戦。そして、昨年はプロデューサーとしてVTR参戦し会場を熱狂の渦に巻き込んだ、火曜レギュラーのSnow Man・宮舘と佐久間。今年は「LOVE IT! ROCK」のステージに登場する。
本公演の会場チケットは、既にソールドアウトしているが、会場の熱狂を同じ時間に共有し、まるで生でライブに参加しているかのような臨場感を全国どこからでも体感できる「配信チケット」が「LOVE IT! ROCK」公式サイトにて販売中。8月18日までの期間限定で、「早割価格」にて購入できる。さらに、配信限定で本公演終了後にしか見られない「スペシャル特典映像」も用意されている。
【写真】Snow Man・宮舘涼太、ハプニングにも華麗に対応「みなさん、何も見てませんよね?」
『ラヴィット！』のテーマソング「ヒューマニティ！」を歌うサンボマスター（山口隆・近藤洋一・木内泰史）が今年も登場。月曜レギュラーからは、馬場裕之（ロバート）、ぼる塾（きりやはるか・あんり・田辺智加）、本並健治＆丸山桂里奈、なすなかにし（中西茂樹・那須晃行）が出演する。
水曜レギュラーから、柴田英嗣（アンタッチャブル）、矢田亜希子、見取り図（盛山晋太郎・リリー）、アルコ＆ピース（平子祐希・酒井健太）、ロングコートダディ（堂前透・兎）。木曜レギュラーから、石田明（NON STYLE）、ギャル曽根、ニューヨーク（嶋佐和也・屋敷裕政）、横田真悠、男性ブランコ（浦井のりひろ・平井まさあき）、松井ケムリ（令和ロマン）が登場する。
金曜レギュラーからは、くっきー！（野性爆弾）、太田博久（ジャングルポケット）＆近藤千尋、東京ホテイソン（たける・ショーゴ）、宮下草薙（草薙航基・宮下兼史鷹）。
さらに、青木マッチョ（かけおち）、おいでやす小田、かが屋（加賀翔・賀屋壮也）、上谷沙弥、きつね（大津広次・淡路幸誠）、コットン（西村真二・きょん）、さらば青春の光（森田哲矢・東ブクロ）、Zeebra、タイムマシーン3号（山本浩司・関太）、ダンビラムーチョ（大原優一・原田フニャオ）、マユリカ（阪本・中谷）、柳原可奈子、山添寛（相席スタート）らゲストが「LOVE IT! ROCK 2026」の会場を彩る。
また、TBSアナウンサー・赤荻歩、南波雅俊、熊崎風斗、南後杏子も参戦。そして、昨年はプロデューサーとしてVTR参戦し会場を熱狂の渦に巻き込んだ、火曜レギュラーのSnow Man・宮舘と佐久間。今年は「LOVE IT! ROCK」のステージに登場する。
本公演の会場チケットは、既にソールドアウトしているが、会場の熱狂を同じ時間に共有し、まるで生でライブに参加しているかのような臨場感を全国どこからでも体感できる「配信チケット」が「LOVE IT! ROCK」公式サイトにて販売中。8月18日までの期間限定で、「早割価格」にて購入できる。さらに、配信限定で本公演終了後にしか見られない「スペシャル特典映像」も用意されている。