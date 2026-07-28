田中圭「今後の目標」にまさかの回答 役者歴26年…飾らない素顔で語った未来
俳優の田中圭が、ABEMAの密着企画「NO MAKE」に出演。約1年ぶりの舞台主演の裏側に密着した。
【映像】「いい意味でリセットされている」鈴木おさむ氏が評価する現在の田中圭の姿
番組では、元放送作家・鈴木おさむ氏が脚本を手掛ける舞台『母さん、ラブソングです。』で主演を務める田中の稽古場に密着。約1年ぶりに舞台に立つ田中は「初日だけずっと昔から緊張するんです。今回、緊張する原因みたいなのが現状でもいっぱいあるんで。今回の初日はすごく緊張してるんだろうなって思います」と本音を吐露。
膨大なセリフ量と向き合いながらも、「覚えて毎日稽古している。別に嫌じゃないんで、その時点で（芝居が）好きなんでしょうね」「基本的には見てくださる方が楽しんでいただければいいなって」と、役者としての矜持をのぞかせた田中。そんな役者歴26年を迎える田中に「今後の目標」について尋ねると、「おなかの肉とろうかなって…」とまさかの回答が。
「体づくりってことになるんですけど。そんなについたわけじゃないんですけど。絶妙なやつとりたいなって」とおどけつつ、「とりあえずはこの舞台が大目標なので、この舞台終わった後のこと何も考えてない。まずは成功させるっていうこと」と、目の前の舞台にかける強い覚悟を語った。
【映像】「いい意味でリセットされている」鈴木おさむ氏が評価する現在の田中圭の姿
番組では、元放送作家・鈴木おさむ氏が脚本を手掛ける舞台『母さん、ラブソングです。』で主演を務める田中の稽古場に密着。約1年ぶりに舞台に立つ田中は「初日だけずっと昔から緊張するんです。今回、緊張する原因みたいなのが現状でもいっぱいあるんで。今回の初日はすごく緊張してるんだろうなって思います」と本音を吐露。
「体づくりってことになるんですけど。そんなについたわけじゃないんですけど。絶妙なやつとりたいなって」とおどけつつ、「とりあえずはこの舞台が大目標なので、この舞台終わった後のこと何も考えてない。まずは成功させるっていうこと」と、目の前の舞台にかける強い覚悟を語った。