福原遥主演『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』福山雅治監修「邂逅」インスパイアムービー解禁
福原遥主演の映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』より、福山雅治本人が監修した【あの星×「邂逅」インスパイアムービー】が解禁された。
【動画】福山雅治が監修した【あの星×「邂逅」インスパイアムービー】
本作は、2023年12月には実写映画として劇場公開され、観客動員350万人、興行収入45億円を記録した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。
主演の福原遥をはじめ、前作より出口夏希、伊藤健太郎らが再集結。さらに、新たな物語を紡ぐ細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、そして、倍賞千恵子らのキャストを迎えている。メガホンをとるのは新城毅彦。主題歌には、前作に続き福山雅治が今作のために書き下ろした新曲「邂逅（かいこう）」が決定している。
このたび、福山本人が監修した【あの星×「邂逅」インスパイアムービー】が解禁された。福山が書き下ろした主題歌「邂逅」の壮大なメロディーと切ない歌詞に乗せて、感動的な名シーンを紡いだスペシャル映像となっている。
映像では、現代から1945年へタイムスリップした百合（福原）と特攻隊員・彰（水上恒司）の運命的な出会い、そして時を超えた7年後の現代で、どこか彰の面影を持つ青年・涼（細田）との出会いが映し出される。さらに、現代へ戻った百合が彰への想いを忘れられず、葛藤する姿も収められている。時を超えて交錯するそれぞれの切ない“想い”を、福山の温かく力強い歌声が優しく包み込む。
映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』は、8月7日より全国公開。
【動画】福山雅治が監修した【あの星×「邂逅」インスパイアムービー】
本作は、2023年12月には実写映画として劇場公開され、観客動員350万人、興行収入45億円を記録した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。
主演の福原遥をはじめ、前作より出口夏希、伊藤健太郎らが再集結。さらに、新たな物語を紡ぐ細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、そして、倍賞千恵子らのキャストを迎えている。メガホンをとるのは新城毅彦。主題歌には、前作に続き福山雅治が今作のために書き下ろした新曲「邂逅（かいこう）」が決定している。
映像では、現代から1945年へタイムスリップした百合（福原）と特攻隊員・彰（水上恒司）の運命的な出会い、そして時を超えた7年後の現代で、どこか彰の面影を持つ青年・涼（細田）との出会いが映し出される。さらに、現代へ戻った百合が彰への想いを忘れられず、葛藤する姿も収められている。時を超えて交錯するそれぞれの切ない“想い”を、福山の温かく力強い歌声が優しく包み込む。
映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』は、8月7日より全国公開。