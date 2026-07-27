福山雅治が音楽で紡ぐ″時を超えた愛″ 「邂逅」×『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』特別映像公開
歌手・俳優の福山雅治が監修した映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（8月7日公開）のインスパイアムービーが公開された。前作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の主題歌「想望」に続き、本作のために書き下ろした新曲「邂逅（かいこう）」が、2部作を締めくくる"時を超えた愛の鎮魂歌"として物語を彩る。
【動画】「邂逅」インスパイアムービー
本作は、汐見夏衛のベストセラー小説を実写映画化した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。前作は2023年の公開時に興行収入45億円を突破する大ヒットを記録した。
主演は前作に続き福原遥。出口夏希、伊藤健太郎ら前作のキャストに加え、細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、倍賞千恵子らが新たに参加。監督は『366日』の新城毅彦が務める。
今回公開された映像は、福山が書き下ろした主題歌「邂逅」に乗せて、本編の名場面をつないだもの。
現代から1945年へタイムスリップした百合（福原）と特攻隊員・彰（水上恒司）の運命的な出会い、そして7年後の現代で彰の面影を持つ青年・涼（細田）との出会いが映し出される。
現代へ戻った後も彰への思いを断ち切れずに葛藤する百合の姿や、時を超えて交錯するそれぞれの切ない想いが、福山の温かく力強い歌声とともに浮かび上がる。
なお、主題歌「邂逅」のデジタル配信日が8月10日決定。前作の主題歌「想望」を受け継ぐ対となる楽曲として制作された「邂逅」。『あの花』から『あの星』へと続く百合と彰の愛の物語を音楽でも完結させる。
【動画】「邂逅」インスパイアムービー
本作は、汐見夏衛のベストセラー小説を実写映画化した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。前作は2023年の公開時に興行収入45億円を突破する大ヒットを記録した。
今回公開された映像は、福山が書き下ろした主題歌「邂逅」に乗せて、本編の名場面をつないだもの。
現代から1945年へタイムスリップした百合（福原）と特攻隊員・彰（水上恒司）の運命的な出会い、そして7年後の現代で彰の面影を持つ青年・涼（細田）との出会いが映し出される。
現代へ戻った後も彰への思いを断ち切れずに葛藤する百合の姿や、時を超えて交錯するそれぞれの切ない想いが、福山の温かく力強い歌声とともに浮かび上がる。
なお、主題歌「邂逅」のデジタル配信日が8月10日決定。前作の主題歌「想望」を受け継ぐ対となる楽曲として制作された「邂逅」。『あの花』から『あの星』へと続く百合と彰の愛の物語を音楽でも完結させる。