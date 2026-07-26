T.M.Revolution・西川貴教、「HOT LIMIT」衣裳の“巻き方講座”動画を公開 ネット爆笑「一体何を見せられたんだ…」「意外と簡単に巻けるのかな」「これがクールビズか」
T.M.Revolutionの西川貴教（55）が25日、自身のXを更新。自身が1998年にリリースし、今月にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露したことで再注目を浴びている人気曲「HOT LIMIT」の“おなじみ”のスーツ衣裳を再現する方法を、「黒ガムテ巻き方講座」と称し動画を公開。ネットではさまざまな反響が寄せられている。
【動画】「一体何を見せられたんだ…」このたび再公開された“黒ガムテ巻き方講座” ※動画は2016年のYouTubeより
この動画は、2016年にデビュー20周年を記念し公式でPV企画「TMRごっこ」が開催され、それに伴ってT.M.Revolutionの公式YouTubeで公開されていたもの。このたび、再度Xにて公開されることとなった。
動画の冒頭では「実はご家庭にあるもので、誰でもTMRになれるんです」と紹介。用意するものは「黒ガムテープ 7メートル」「黒い下着 1枚」「黒い靴下 1足」で、ガムテープは「なるべく肌に負担のないものをお選びください」とのこと。下半身→上半身と詳細に巻き方が説明され、上半身については「一人での作業は危険がともなうため、パートナーにお願いしましょう」と女性が登場し、男性の体にガムテープを巻き付けるのを手伝っていた。
コメント欄では「俺は一体何を見せられたんだ…」「おもしろ動画を投稿するクリエイターさんかと思ったら西川くん本人で絶句」「パートナーにお願いできない場合はどうやって貼ったらいいですか」「意外と簡単に巻けるのかな…黒ガムテープ買ってこなきゃ！」「パートナーノリノリで草w」「ご家庭にガムテ巻いてくれるパートナーがいません…」「猛暑続きなのでこれで暑さ対策ですね！」「AI画像じゃない時代なのがすごいんよ」「あれガムテなんかw」「こ、これがクールビズかぁ（錯乱）」など、多くの反響が寄せられている。
【動画】「一体何を見せられたんだ…」このたび再公開された“黒ガムテ巻き方講座” ※動画は2016年のYouTubeより
この動画は、2016年にデビュー20周年を記念し公式でPV企画「TMRごっこ」が開催され、それに伴ってT.M.Revolutionの公式YouTubeで公開されていたもの。このたび、再度Xにて公開されることとなった。
コメント欄では「俺は一体何を見せられたんだ…」「おもしろ動画を投稿するクリエイターさんかと思ったら西川くん本人で絶句」「パートナーにお願いできない場合はどうやって貼ったらいいですか」「意外と簡単に巻けるのかな…黒ガムテープ買ってこなきゃ！」「パートナーノリノリで草w」「ご家庭にガムテ巻いてくれるパートナーがいません…」「猛暑続きなのでこれで暑さ対策ですね！」「AI画像じゃない時代なのがすごいんよ」「あれガムテなんかw」「こ、これがクールビズかぁ（錯乱）」など、多くの反響が寄せられている。