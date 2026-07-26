しまじろう「今週ももう終わりだね!!」 カレーを手に…“話題映画”公開日の投稿に反響「観に行ったんだな」「公式が攻めてる」
ベネッセの幼児向け教材〈こどもちゃれんじ〉発のキャラクターとしておなじみの「しまじろう」の公式Xが24日に更新され、同日に公開された話題の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に登場する、“同名”キャラである「島二郎」のパロディとみられる写真を披露し、話題となっている。
【写真】「公式が攻めてる」カレーを手に…“あのキャラ”を連想させる写真を披露したしまじろう
カツカレーを手に、「今日はもう終わったよ!!」のセリフでおなじみの「ちいかわ」の島二郎。「しまじろう」の投稿では、「ちいかわ」同様にカレーの皿とスプーンを手にした写真とともに、「今週ももう終わりだね!!」とコメントを添えた。
SNSでは「!?!?!?!?ww」「しまじろう界の先輩」「そりゃしまじろうじゃねえか！……いや、合ってるのか」「しまじろう違いだよ!!」「いつか怒られないかとヒヤヒヤしてたけど便乗してくるとは さすがベネッセ」「しまじろうもちいかわの映画観に行ったんだな」「公式さんナイス!!!!!!!!」「カツカレー食ってて草」「同じ構図だ!!カツカレー食べたくなるな!!」「公式が攻めてる」など、多くの反響が集まっている。
【写真】「公式が攻めてる」カレーを手に…“あのキャラ”を連想させる写真を披露したしまじろう
カツカレーを手に、「今日はもう終わったよ!!」のセリフでおなじみの「ちいかわ」の島二郎。「しまじろう」の投稿では、「ちいかわ」同様にカレーの皿とスプーンを手にした写真とともに、「今週ももう終わりだね!!」とコメントを添えた。
SNSでは「!?!?!?!?ww」「しまじろう界の先輩」「そりゃしまじろうじゃねえか！……いや、合ってるのか」「しまじろう違いだよ!!」「いつか怒られないかとヒヤヒヤしてたけど便乗してくるとは さすがベネッセ」「しまじろうもちいかわの映画観に行ったんだな」「公式さんナイス!!!!!!!!」「カツカレー食ってて草」「同じ構図だ!!カツカレー食べたくなるな!!」「公式が攻めてる」など、多くの反響が集まっている。