ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアへの制裁の一環でイラン関連の軍事貨物を輸送する船を攻撃したと明らかにしました。イラン側は1人が死亡したとして非難しています。

【映像】25日公開のウクライナによる攻撃（複数カット）

ゼレンスキー大統領は25日、ウクライナへの攻撃に対する制裁として、ロシア国内にある兵器の部品の工場や石油施設などを攻撃したとSNSに投稿しました。

ロシアとイランがともに面するカスピ海では、イラン関連の軍事貨物を輸送する船にも攻撃を加えたとしています。

イラン外務省は、ウクライナ軍の攻撃により商船で爆発が発生して船員1人が死亡、1人がけがをしたと発表しました。

そのうえで「イランはロシアとウクライナの戦争に一切関与していない」として非難しました。

ゼレンスキー大統領は今年3月のCNNのインタビューで、イランはロシアからドローンの供給を受けてアメリカ軍基地への攻撃に利用しているとの見解を示し、ロシアに対する制裁を強化する必要性を訴えていました。

一方、ゼレンスキー大統領によりますと、ウクライナ国内では24日夜から25日にかけてロシア軍による攻撃で6人が死亡したということです。（ANNニュース）