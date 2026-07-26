夫が「吉野家の株主優待のために30万円投資した」と言っていました。 毎日吉野家でランチするつもりらしいですが、本当にお得になるのでしょうか？

30万円前後の投資では優待は年間数千円程度

株主優待 は、外食をよく使う人にとって魅力的です。ただし、「30万円投資すれば毎日ランチ代が浮く」と考えるのは早計です。 吉野家 ホールディングスの 株主優待 は、保有株数に応じて500円サービス券が年2回もらえる制度です。100株なら年間4000円分、200株なら年間1万円分であり、毎日の昼食をまかなえるほどではありません。

吉野家ホールディングスの株主優待は、国内の吉野家やはなまるうどんなどグループ店舗で使える500円サービス券です。公式情報では、100株から199株の株主には、2月末と8月末の半期ごとに500円券4枚、つまり1回2000円分が進呈されます。年2回なので、年間では4000円分です。

200株から999株なら、半期ごとに500円券10枚、つまり1回5000円分で、年間1万円分になります。200株以上なら、案内に従って優待商品セットと交換できる場合もあります。

夫が「30万円投資した」と言っているなら、株価次第ですが、100株程度の保有である可能性があります。具体的にみれば、直近（2026年7月17日時点）の株価は3652円であり、100株の取得には約36.5万円が必要です。年初来安値は2984円（2026年1月8日）なので、この時期に購入していれば、100株を約30万円（手数料別）で取得できたことになります。

100株保有の場合、年間の優待は4000円分です。吉野家で毎日ランチを食べるなら、安いメニューを選んでも、1か月も持たないでしょう。後述しますが、500円券での支払いにはお釣りが出ないので、500円券×8枚の4000円分は「8日分のランチ代」と考えられます。

つまり、優待は「たまに外食代を助けてくれるもの」であって、「毎日の昼食代が無料になる制度」ではありません。ここを勘違いすると、期待外れになります。



優待と配当を足しても株価下落リスクがある

株主優待の損得を見るときは、優待額だけでなく配当も見ます。吉野家ホールディングスは、2026年2月期の年間配当金を1株あたり22円としています。100株なら年間2200円です。

仮に100株を30万円で買い、優待4000円分と配当2200円を受け取るなら、年間の合計は6200円相当です。単純計算では年2％程度の利回りになります。吉野家をよく使う家庭なら、悪くないと感じるかもしれません。

ただし、株式投資には値下がりリスクがあります。30万円で買った株が25万円に下がれば、含み損は5万円です。優待や配当を何年分も受け取らないと埋まらないことがあります。

また、優待制度は将来も必ず続くとは限りません。会社の業績や方針によって、内容が変更または廃止される可能性があります。優待目的で買う場合でも、株価や業績、配当方針を確認することが大切です。



本当にお得かは「使い切れるか」で決まる

株主優待は、使い切って初めて価値があります。吉野家によく行く人なら使いやすいですが、近くに店舗がない、健康面を気にして外食を控えている、家族があまり使わない場合は、優待券を余らせる可能性があります。

優待券には有効期限があります。また、500円券だけで支払う場合、お釣りは出ません。たとえば480円の会計で500円券を使うと、20円分は戻ってきません。効率よく使うには、会計金額を考える必要があります。

毎日ランチを吉野家にするという考えも、節約だけで見ると注意が必要です。外食を毎日続ければ、優待分を超える食費がかかります。家から弁当を持っていくより安いとは限りません。

お得かどうかを判断するなら、年間で吉野家グループにいくら使っているかを確認しましょう。すでに年間4000円以上使っているなら100株優待を使い切れます。200株分の年間1万円を使い切れるかは、家族の利用頻度も含めて考えましょう。



まとめ

吉野家の株主優待は、よく利用する人には便利ですが、30万円投資すれば毎日のランチ代が浮くわけではありません。100株なら年間4000円分、200株なら年間1万円分の優待が目安です。

配当を合わせると一定の利回りは期待できますが、株価が下がれば優待や配当以上の損をする可能性があります。優待制度の変更リスクもあります。

本当にお得かどうかは、優待券を無理なく使い切れるか、株価下落に耐えられるかで決まります。「吉野家が好きだから」と少額で楽しむならよいですが、ランチ代節約だけを目的に大きなお金を投じるのは慎重に考えましょう。



出典

株式会社吉野家ホールディングス 株主還元方針

株式会社吉野家ホールディングス INTEGRATED REPORT 2026

Yahoo!ファイナンス (株)吉野家ホールディングス【9861】：株価・株式情報（夜間PTS含む）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー