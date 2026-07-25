血圧が160を超える主な原因と受診の目安とは？メディカルドック監修医が、塩分摂取や肥満等の要因、緊急性の高い症状がある際の対応を詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「血圧が160以上で現れる症状」はご存知ですか？原因や血圧を下げる方法を医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

高血圧とは？

血圧とは、心臓から全身に送り出された血液が動脈の壁を押す圧力のことを言います。血圧の高さは心臓が押し出す力と血管の拡張、弾力性により決まります。また、血液量が多くなったり、さまざまな原因で血管が収縮したり、動脈硬化により血管の弾力性が低下することで血圧が上昇するため、気をつけなければなりません。

血圧の基準値と高血圧の範囲

血圧の基準値（正常血圧）は、診察室での測定で収縮期血圧120mmHg未満かつ拡張期血圧80ｍｍHg未満です。しばしば、診察室では血圧が上昇することがあります。健康診断などで高血圧を指摘された場合、自宅での血圧も測定することをお勧めします。

家庭血圧での正常値は、収縮期血圧115mmHg未満かつ拡張期血圧75mmHg未満です。

また、診察室血圧で140/90mmHg以上、家庭血圧で135/85mmHg以上の場合高血圧と診断されます。

Ⅱ度高血圧の数値

高血圧と診断された場合、さらに血圧の高さによりⅠ度高血圧、Ⅱ度高血圧、Ⅲ度高血圧と分類されます。

このうち、Ⅱ度高血圧に分類される血圧は、診察室で収縮期血圧160～179mmHgかつ/または拡張期血圧100～109mmHgにあたる場合です。家庭血圧では収縮期血圧145～159mmHgかつ/または90～99mmHgの場合がⅡ度高血圧と診断されます。

Ⅲ度高血圧の数値

Ⅲ度の高血圧は診察室で収縮期血圧180mmHg以上かつ/または拡張期血圧110mmHg以上を指します。家庭血圧では収縮期血圧160mmHg以上かつ/または拡張期血圧100mmHg以上の場合を言います。

高血圧となる原因はさまざま考えられます。この中でも主となる原因について解説いたします。

塩分の摂りすぎ

日本人の高血圧の原因として塩分の過剰摂取が挙げられます。特に日本人は塩分摂取が多いと言われており、令和5年の国民健康・栄養調査によると日本人の塩分摂取量は男性で平均10.7g/日、女性で平均9.1g/日でした。健康日本21では塩分摂取量の平均値を7g/日未満とすることを目標としています。減塩をすることで血圧値が低下することは多くの研究で証明されています。まず減塩から始めましょう。

肥満

近年は、特に男性で肥満に伴う高血圧が増加傾向にあります。肥満は動脈硬化の原因ともなります。BMI25kg/m2以上の肥満の場合には、食事や運動に気を付けて減量を心がけましょう。

飲酒・喫煙

アルコール摂取は血圧が上昇する原因となります。アルコールは日本酒で平均一日1合以下の節酒がおすすめです。

喫煙も血圧上昇に影響します。禁煙をするようにしましょう。

運動不足

有酸素運動や筋トレなどのレジスタンス運動を組み合わせて運動を行うことが推奨されています。運動をすることが、糖尿病や脂質異常症、肥満などの生活習慣病の発症予防にもつながります。高血圧は家族性の要因も強いと言われていますが、上記の様な生活習慣に気を付けることで発症を予防することができます。できることから少しずつでも始めましょう。

例えば健康診断などで収縮期血圧が160mmHg以上と高く、自覚症状がない場合には、まず自宅で血圧を測ってみましょう。自宅でも140mmHg以上の高血圧が持続する場合には早めに病院を受診して生活習慣を改善する必要があります。

もし、収縮期血圧が160mmHg以上でひどい頭痛や吐き気、視力障害などの症状がある場合には、緊急に受診をする必要があります。受診する診療科は循環器内科が良いでしょう。

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「血圧が160以上」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

伊藤 陽子（医師）

収縮期血圧が160mmHg以上だからと言って緊急で受診する必要はありません。しかし、激しい頭痛、意識障害、視力障害、胸痛、息苦しさ、吐き気などの症状を伴う場合には緊急で受診する必要があります。症状がない場合には、自宅で血圧測定を行い収縮期血圧が140mmHg以上持続する場合には循環器内科を受診しましょう。

伊藤 陽子（医師）

血圧が上昇するほど脳卒中のリスクが上昇することが分かっています。高血圧が持続することで動脈硬化が進行し、脳梗塞が発症しやすくなるため早めに治療をすることが大切です。

血圧の上が160以上で高血圧の人は薬で治療できますか？

伊藤 陽子（医師）

血圧が高い場合、降圧剤により治療をすることができます。しかし、二次性の高血圧などでは、他の原因を調べる必要があるため、まず循環器内科を受診し、相談をしましょう。

50代で血圧が上160を超えた場合日常的に血圧を測るべきでしょうか？

伊藤 陽子（医師）

どの年代であっても収縮期血圧が160mmHg以上の場合には治療の適応となる事が多いです。持続的に血圧が高い場合には、治療が必要となりますのでまず自宅で血圧を測定してみることが大切です。その上で、血圧が高い場合には受診しましょう。

まとめ 「血圧が160以上」と言われたらまず自宅で血圧測定を！

収縮期血圧が160mmHg以上である場合、高血圧である可能性が高いです。しかし、診察室で緊張して測定した場合には、血圧が高めに出てしまうこともあります。まず高血圧を指摘されたら、自宅で血圧を測定しましょう。自宅でも収縮期血圧が140mmHg以上持続している場合には、循環器内科を受診することが大切です。

高血圧は自覚症状がないことも多いですが、放置することで動脈硬化が進行し、脳卒中や心血管疾患のリスクとなります。早めに受診して治療をすることが大切です。

「高血圧」から医師が考えられる病気は8個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

狭心症心筋梗塞

大動脈瘤

脳神経系の病気

内分泌代謝系の病気

大動脈解離脳卒中糖尿病脂質異常症

肥満

腎泌尿器科系の病気

慢性腎臓病

「高血圧」と関連している、似ている症状は7個ほどあります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。



関連する症状

頭痛吐き気胸痛動悸

胸が苦しい

浮腫

見えづらい

参考文献

日本高血圧学会|高血圧治療ガイドライン2019

日本動脈硬化学会|動脈硬化性疾患とは？

厚生労働省|健康日本21アクション支援システム.睡眠時無呼吸症候群