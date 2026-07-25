ＮＰＢではダイエー（現ソフトバンク）、ロッテで活躍し、米大リーグではホワイトソックスでワールドシリーズ制覇にも貢献した井口資仁氏（５１）が野球日本代表「侍ジャパン」の監督に就任。２５日に東京都内のホテルで就任発表会見に臨んだ。

会見の冒頭では「光栄に思うと同時に、責任を感じている」と思いを口にするとともに「侍ジャパンは球界最高の選手が集まります。その才能を最大限に引き出し、日本らしい緻密さ、粘り強さ、挑戦する姿勢を世界に示していきたいと思っています」と意気込みを語った。

新体制の「井口ジャパン」は、２０２８年ロサンゼルス五輪での金メダル獲得を最大の目標に掲げる。井口氏の任期も同大会までを前提としているが、中村勝彦ＮＰＢ事務局長は「現時点では開催時期が決まっていませんが、将来的に第７回ＷＢＣ大会についても、ぜひ井口監督に指揮を執っていただきという思いがあります」と見据えた。

歴代の侍ジャパン監督では、メジャーリーグ経験者は井口氏が初めて。ドジャース・大谷やホワイトソックス・村上らＭＬＢで活躍する選手については「本当に日本の宝だと思っています。オリンピックに参加していただいて、日本のチームを引っ張っていってほしい思いはあります」と力説した。

監督としての初陣は、今年１１月に開催予定の「アジアプロ野球チャンピオンシップ ２０２６」となる。「ここ最近アジアの野球のレベルは上がっていると思う。その中で日本らしい野球をすればしっかり勝てると思っています」と力を込めた。