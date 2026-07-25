Netflix週間視聴ランキング（映画）：山賢人主演「キングダム」シリーズ4作品がTOP10入り【7/13/26 - 7/19/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（7月13日〜7月19日）を発表。日本における映画ランキングは、2024年公開の『キングダム 大将軍の帰還』が1位を獲得した。
【画像】今週の2位はなんと『爆弾』16週目のランクイン
原泰久の同名漫画を、佐藤信介監督が山賢人主演で実写化した「キングダム」シリーズ。7月17日に最新作『キングダム 魂の決戦』が劇場公開されたことを受け、Netflixでは過去4作品を配信。シリーズ人気が再燃し、『キングダム 大将軍の帰還』が1位に輝いたほか、『キングダム2 遥かなる大地へ』（2022年）が4位、『キングダム 運命の炎』（2023年）が5位、『キングダム』（2019年）が10位にランクインした。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（7月13日〜7月19日）
1：キングダム 大将軍の帰還（TOP10入り週数：5）
2：爆弾（16）
3：女神降臨 Before 高校デビュー編（2）
4：キングダム2 遥かなる大地へ（16）
5：キングダム 運命の炎（6）
6：リトル・シングス（3）
7：女神降臨 After プロポーズ編（2）
8：ナイル殺人事件（1）
9：山田くんとLv999の恋をする（1）
10：キングダム（9）
【画像】今週の2位はなんと『爆弾』16週目のランクイン
原泰久の同名漫画を、佐藤信介監督が山賢人主演で実写化した「キングダム」シリーズ。7月17日に最新作『キングダム 魂の決戦』が劇場公開されたことを受け、Netflixでは過去4作品を配信。シリーズ人気が再燃し、『キングダム 大将軍の帰還』が1位に輝いたほか、『キングダム2 遥かなる大地へ』（2022年）が4位、『キングダム 運命の炎』（2023年）が5位、『キングダム』（2019年）が10位にランクインした。
1：キングダム 大将軍の帰還（TOP10入り週数：5）
2：爆弾（16）
3：女神降臨 Before 高校デビュー編（2）
4：キングダム2 遥かなる大地へ（16）
5：キングダム 運命の炎（6）
6：リトル・シングス（3）
7：女神降臨 After プロポーズ編（2）
8：ナイル殺人事件（1）
9：山田くんとLv999の恋をする（1）
10：キングダム（9）