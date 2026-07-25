「おトクすぎて財布が泣いてる」マクドナルド、ナゲット15ピースお得価格に反響！ 「神すぎるわ」
マクドナルド公式X（旧Twitter）は7月23日に投稿を更新。チキンマックナゲットがお得な価格になる、期間限定の「トクニナルド」キャンペーンを紹介しました。
【画像】ナゲットがお得に買える！
コメントでは、「食べたい」「夏はマック祭りじゃー」「おトクすぎて財布が泣いてる」「ナゲット15ピース490円とか神すぎるわ」「マクドナルド主催の夏祭り開催してほしいぞ！」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
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「おトク祭り」でナゲットが割引価格に同アカウントは「祭りだ！祭りだ！おトク祭り！」とつづり、「ナゲット15ピース 四九〇円」「二五〇円 おトク」だというキャンペーン画像を載せています。ナゲットとソース2種も写っており、割引期間は15日〜8月11日（火）までとのこと。
「チーズベーコンポテトパイ」も期間限定で発売同アカウントは別投稿では「ことしの夏も、チ〜ズ入り」と、「チーズベーコンポテトパイ」の発売も告知しています。期間限定で7月29日から発売とのこと。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)