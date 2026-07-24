『モータルコンバット／ネクストラウンド』本日よりデジタル販売＆レンタル開始！

2021年に世界を熱狂させた格闘アクション大作『モータルコンバット』の続編となるシリーズ最新作、映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』のデジタル販売およびレンタルが、本日2026年7月24日（金）より開始された。さらに、これを記念して本編の冒頭映像5分が公開されている。10月7日（水）には4K UHD、ブルーレイ、DVDがリリースされる。

究極のアクション・エンターテイメントが開幕！

本作は、世界的人気を誇る対戦型格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』（2021年）の続編となるシリーズ最新作だ。過激さや荒唐無稽さ、そして独自のキャラクター像で世界中のファンを魅了してきたシリーズがいよいよ本格化！ 世界の存亡をかけた格闘大会“モータルコンバット”が開幕し、最強の戦士たちは新たにハリウッドスター、ジョニー・ケイジを迎え、魔界の皇帝シャオ・カーンを倒すためついに集結。超過激な人間界vs魔界の最終決戦が繰り広げられる、究極のアクション・エンターテイメントとなっている。

シリーズ屈指の人気キャラクターが初参戦！最強のキャスト＆スタッフが続投

注目ポイントはシリーズ屈指の人気を誇るキャラクター、ジョニー・ケイジの初参戦！ かつてキメキメのアクションで名を馳せた格闘アクション俳優で、最近は残り少ないファンを相手に日銭を稼ぐ日々を送っていたところ、地球の命運を懸けた過酷な格闘大会へと巻き込まれていく――。そんなジョニー・ケイジを『ザ・ボーイズ』で知られるカール・アーバンが好演している。

また、炎を操る戦士・スコーピオン役には『SHOGUN 将軍』で世界的評価を博した真田広之、人間界を守護する雷神・ライデン役に浅野忠信が続投するなど、日本人キャストも出演！ 製作陣も前作から引き続き、監督をサイモン・マッコイド、製作を『アクアマン』シリーズなどでも知られるジェームズ・ワンが務め、ハリウッド最強のキャスト＆スタッフ陣が集結している。

劇場では観られなかったオリジナル吹替版＆特典映像を収録！

デジタル販売＆レンタル、4K UHD、ブルーレイ、DVDには、劇場では観られなかったオリジナル吹替版を収録！ ジョニー・ケイジ役には宮内敦士、キタナ役には花守ゆみりら新キャストに加え、前作からはリュウ・カン役の江口拓也、ライデン役の津田健次郎、スコーピオン役の井上和彦ら人気声優が参戦している。

さらに、デジタル販売と4K UHD、ブルーレイには映像特典も28分収録！ 「新次元の死闘」「作品世界の創造」「キャラクター紹介」「唯一無二のバトルシーン」「世界を熱狂させ続ける格闘ゲーム」の5本立てで本作の魅力に迫る内容となっている。ぜひ自宅で楽しんでほしい。

本編冒頭映像5分を公開！

この度、デジタル販売＆レンタル開始を記念して本編の冒頭映像5分が公開された！ 物語の鍵を握るキタナの幼少期の記憶から幕を開ける本作。キタナの父・エデニア王はエデニアの支配を目論む魔界の帝王シャオ・カーンの侵略が迫る中、「負けたらどうなるの？」と不安そうなキタナに「もし私に何かあったとしても、あのお方は常に見守っていてくださる。強く生きるんだ」と人間界を守護する雷神・ライデンからの贈り物のペンダントを託す。そしてエデニア王とシャオ・カーンの戦いの火蓋が切って落とされる！ 冒頭から迫力満点のアクションシーンをぜひ楽しんでほしい。

『モータルコンバット／ネクストラウンド』作品情報

『モータルコンバット／ネクストラウンド』は本日7月24日（金）よりデジタル販売・レンタル開始日。4K UHD、ブルーレイ、DVDは10月7日（水）より発売。（海外ドラマNAVI）

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