病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…クーラーむくみ解消にタオルで足ピーン体操



ふくらはぎがパンパンになっていませんか？ 夏はクーラーの冷えによって血液やリンパの巡りが滞りがち。その結果、「足のむくみ」に悩む人が増えるんです。この「むくみ」を放置すると「冷え」はさらに悪化。血行が悪くなり、免疫力も低下して、さまざまな病気を招くことに……。夏のむくみは夏のうちに解消しましょう。「タオルで足ピーン体操」なら、第二の心臓といわれるふくらはぎをしっかり伸ばしながら、適度に筋肉が鍛えられて、血液やリンパの巡りが改善。むくみがみるみる解消していきますよ！

【1】イスに座って、タオルの両端を持ち、輪にした部分に片方の足を置く。タオルを足指の付け根にかけることで、効率よくふくらはぎが鍛えられる。

【2】両手でタオルを引っ張りながら、足をできるだけ高く持ち上げて30秒キープ。反対の足も行う。

クーラーむくみがあるときは、内くるぶしの頂点から指4本分ほど上にある「三陰交」というツボが冷たくなっていることも。3〜5秒ほど押すことで、むくみの改善効果が期待できます。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。