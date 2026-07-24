《熱中症に気を付けてね。無理しないようにね！お願いしますよほんとに》

全国で猛暑日を記録した7月22日に、自身のInstagramのストーリーズを更新し、こう綴ったのは、Snow Manの目黒蓮（29）。

ディズニープラスで配信される『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、滞在しているカナダから、ファンに向けて熱中症の注意喚起を行っていた。

異国の地で奮闘している目黒だが、日本のファンへの“供給”を怠らない。

「1月にカナダに渡った目黒さんですが、2月に主演映画『ほどなく、お別れです』、4月に主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開されました。

またキリンビールや、ZoffなどのCMにも出演し、連日お茶の間を賑わせています」（芸能関係者）

『SHOGUN』で侍を演じるため、クランクイン前から髪を伸ばしていた目黒は、CMでもロングヘアを披露。今年3月末に行われた『キリンビール 春風』のCM発表会にカナダからリモート出席した際には、共演者の内村光良（62）から「髪、伸びたね。伸ばすの？」と聞かれ「役なんで切れないんです」と答えていた。

「俳優がCMに出演する際は、映像作品の役に合わせたビジュアルが、スポンサーのイメージと異なる場合に、黒染めやウィッグを着用して、広告サイドに合わせて調整するケースが一般的です。

しかし、目黒さんの場合は、毛量が多いことからウィッグを被り、自然に見せることは難しいそうです。

そこで、目黒さんの事情を複数のスポンサー企業が尊重し、『SHOGUN』仕様の目黒さんに合わせる異例の対応が取られています」

“特別措置”への対応に頭を悩ませた企業もあったようだ。

「大手製紙会社・王子ネピア株式会社です。

目黒さんは同社のCMに営業部長役で出演していますが、起用された背景には、爽やかで誠実な好青年という目黒さんのイメージを前面に打ち出したい意向があったと聞いています。

そのため、黒髪ロングヘアのビジュアルを活かすことは、ほかの企業と比べ容易ではありません。

6月21日から放映されているネピアの新CMでの目黒さんは、夜のシーンばかりで、照明も暗めのものが用いられています。これは、ヘアスタイルの印象を目立たせない演出が採用されたのでしょう」（前出・広告代理店関係者）

CMでロン毛の目黒を見ることができるのは貴重なことのようだーー。