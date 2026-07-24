『Ｔシャツが乾くまで』第3話 “咲子”蒼井優、“充”松山ケンイチが立ち寄ったサービスエリアを訪れる
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第3話が24日の今夜放送される。
【写真】咲子（蒼井優）と樹生（中島歩）はサービスエリアを訪れる『Ｔシャツが乾くまで』第3話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
■第3話あらすじ
充（松山）とあずさ（夏帆）はどんな思いで第3金曜日に会っていたのか。そしてあの日なぜ2人で同じバスに乗っていたのか。関係者への聞き込みも虚しく真相がはっきりしない中、悶々とした気持ちを分かち合うことで奇妙な連帯感を育む咲子（蒼井）と樹生（中島）。その矢先、咲子に長野県警から一本の電話がかかってくる。
咲子と樹生は、充とあずさの足跡を辿るため、2人が乗っていたバスが立ち寄ったサービスエリアを訪れることにする…。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。
【写真】咲子（蒼井優）と樹生（中島歩）はサービスエリアを訪れる『Ｔシャツが乾くまで』第3話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
充（松山）とあずさ（夏帆）はどんな思いで第3金曜日に会っていたのか。そしてあの日なぜ2人で同じバスに乗っていたのか。関係者への聞き込みも虚しく真相がはっきりしない中、悶々とした気持ちを分かち合うことで奇妙な連帯感を育む咲子（蒼井）と樹生（中島）。その矢先、咲子に長野県警から一本の電話がかかってくる。
咲子と樹生は、充とあずさの足跡を辿るため、2人が乗っていたバスが立ち寄ったサービスエリアを訪れることにする…。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。