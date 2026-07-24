きょうも危険な暑さが続き、東海を中心に40℃近くまで上がる所がありそうです。暑さを避けて熱中症に警戒してください。東北や関東は大気の状態が不安定で、激しい雨の降る所があるでしょう。

【西〜東日本で危険な暑さ】

東日本や西日本は晴れる所が多く、猛烈な暑さが続きます。東海から西を中心に35℃以上の猛暑日となり、名古屋、岐阜、京都で39℃と、大阪で38℃まで上がるでしょう。きょうも東海の内陸では40℃を超える可能性があります。命に関わる危険な暑さが続きそうです。関東はきのうより低くなりますが、それでも東京で34℃の予想です。暑い時間の外出は避け、冷房を使って涼しい場所で過ごすなどの熱中症対策が必要です。

【東北や関東で激しい雨も】

東北や新潟は梅雨前線の影響で断続的に雨となり、昼ごろから激しく降る所もあるでしょう。関東も午後は大気の状態が不安定となります。雷雲が発達しやすくなり、局地的に激しい雨が降りそうです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、川の増水、落雷や突風に注意が必要です。九州や四国も、午後は山沿いを中心に雷雨になる所があるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：28℃ 釧路：21℃

青森 ：29℃ 盛岡：29℃

仙台 ：26℃ 新潟：29℃

長野 ：34℃ 金沢：33℃

名古屋：39℃ 東京：34℃

大阪 ：38℃ 岡山：38℃

広島 ：36℃ 松江：34℃

高知 ：36℃ 福岡：34℃

鹿児島：36℃ 那覇：33℃

【猛暑続く週末 西〜東日本で雷雨に注意】

週末も東北は雨が降りやすく、大雨のおそれがあります。東海や西日本は猛暑日が続き、あすも名古屋では39℃まで上がる予想です。西日本や東日本は暑さと天気の急変に注意が必要です。