大河ドラマ『豊臣兄弟！』新キャスト発表 “千利休”吉岡秀隆、“北条氏政”谷原章介
仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）の新キャストとして、千利休役で吉岡秀隆、北条氏政役で谷原章介らの出演が発表された。
【写真】吉岡秀隆、谷原章介、遠藤雄弥『豊臣兄弟！』新キャストたちが豪華すぎる
天下人の弟・豊臣秀長を主人公に描く本作。第29回（7月26日放送）から始まる「天下一統編」の新たな登場人物のうち、今回は、戦国の世に大きな影響を及ぼす茶人・千利休、関東の雄として兄弟の最後の壁となる北条氏政をはじめとする戦国武将など、豊臣兄弟の天下一統にさまざまな形でかかわる人々が発表された。
大河ドラマ初出演の吉岡秀隆が演じる千利休（宗易）は、堺の商人たちによる自治組織・会合衆の一人で、今井宗久、津田宗及とともに三宗匠と称される茶人。茶の湯を通じて政治にも関与する。本能寺の変の後は秀吉に仕え、兄弟の天下取りを支えることに。
吉岡は「リハーサルを覗（のぞ）かせて頂いた時、初めてお会いした豊臣兄弟のお二人の笑顔を忘れることなく、私なりの宗易さんを演じられればと思います」とコメント。
谷原章介演じる北条氏政は、小田原北条家の四代目当主。家督を嫡男の氏直に譲り、「御隠居様」として活動。その手腕で関東一帯を手中に収め、天下一統を目指す秀吉たちの最後の敵として立ちはだかる。
谷原は「氏政は優柔不断で、時代の流れを読みきれなかった武将と描かれることが多いイメージがあります。『豊臣兄弟！』においては物語の最後の難敵？最後の戦国武将といっても良い人物だと思います。あまりステレオタイプな悪役、もしくは策略家ではなく、大きな志を持っていたが思いを果たせなかった戦国時代を生きた一人の武将として演じきれたらと思っています」と語った。
このほか、遠藤雄弥が織田家家臣で柴田勝家のおい・佐久間盛政、天野ひろゆきが徳川家の筆頭家老・酒井忠次、栗原類（大河ドラマ初出演）が徳川家の重臣・榊原康政、阿久津仁愛（大河ドラマ初出演）が小牧・長久手の戦いで羽柴軍を苦しめた井伊直政、林裕太（大河ドラマ初出演）が土佐の戦国大名・長宗我部元親の嫡男・長宗我部信親、堀部圭亮が長宗我部元親の家臣・谷忠澄、前野朋哉が五摂家のひとつ近衛家の前当主・近衛龍山（前久）をそれぞれ演じる。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
・吉岡秀隆
■実際に現場に入ってみて、感じたことがあれば教えてください。
スタッフ、キャストの皆さんが本当にいい顔をしていらっしゃる現場だと感じました。いい顔をしていると言うことはいい現場だと言うことであり、いい現場だからこそいい作品が生まれているんだろうなと感じました。
リハーサルを覗（のぞ）かせて頂いた時、初めてお会いした豊臣兄弟のお二人の笑顔を忘れることなく、私なりの宗易さんを演じられればと思います。きっと、最後まで仲野さん、池松さん、スタッフの皆さんにおんぶに抱っこされながらだと思いますが。
・谷原章介
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
神奈川出身なので、北条氏政をオファーいただけたことはとても嬉（うれ）しかったです。小田原攻めはこの物語の大きな盛り上がりの一つなので気持ちが引き締まる思いでした。
■「豊臣兄弟！」のご感想をお願いします。
今までの大河で描かれていた秀吉氏とその周辺の物語と比べて格段に伸び伸びとした空気、そして実力次第で出世できるという雰囲気を感じます。
■実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
前室やメイク場での皆さんの表情を見て、仲野さん池松さんがとても良い空気感を作っているんだろうなと感じました。
■氏政をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
氏政は優柔不断で、時代の流れを読みきれなかった武将と描かれることが多いイメージがあります。
「豊臣兄弟！」においては物語の最後の難敵？最後の戦国武将といっても良い人物だと思います。あまりステレオタイプな悪役、もしくは策略家ではなく、大きな志を持っていたが思いを果たせなかった戦国時代を生きた一人の武将として演じきれたらと思っています。
・遠藤雄弥
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
激動の戦国時代を生きることが出来ると、想像するだけでとてもワクワクしました。
そして、『豊臣兄弟！』に携わることが出来て、大変光栄です。
■盛政をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
叔父であり、殿である、柴田勝家に対する忠誠心に、佐久間盛政の人生が集約されているなと感銘をうけました。また、「鬼玄蕃（おにげんば）」と呼ばれる猛将ぶりも表現できたらなと思い、熱く佐久間盛政として生きようと思います。
・天野ひろゆき
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
前回「どうする家康」では、私の故郷・岡崎城の城代、山田新右衛門役を務めさせていただきました。
そして今回は、徳川四天王の一人・酒井忠次役を務めさせていただくこととなり、故郷の英雄である家康公を支える役を仰せつかり、大変光栄であると同時に、身の引き締まる思いです。
実は、私の母の旧姓は酒井なんです。さらに、酒井忠次の孫・酒井忠勝が治めることとなった庄内は、我が相方・ウド鈴木の出身地である山形県鶴岡市を含む地域でもあります。こうした不思議なつながりにも、ご縁の深さを感じています。
■忠次をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
酒井忠次は徳川家来衆のまとめ役であり、相談役でもあったようです。
私も芸能界最弱軍団天野会のリーダーでもあります。役に限らずみんなのプライベートの相談にも乗りたいと思っています。
・栗原類
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
「人違いじゃないよね？」というのが今作のオファーを頂いた際、最初に感じたことです。
日本人の顔立ちではない自分が、まさか大河ドラマに出演できると思っていなかったのですが、マネージャーから「間違い無いです。」と連絡が来て安心はしつつ、同時にとてつもないプレッシャーを感じました。撮影が続いている今でも内心ヒヤヒヤしながら過ごしています。
■康政をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
主に、自分の仲間に対しての忠誠心、敬意を大切に。初めての時代劇で不安な部分は多く有りますが、この人生に一度しかない経験、時間を大切に考え、誠意を込めて榊原康政を生きるように心がけます。どうかよろしくお願いします。
・阿久津仁愛
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
お話をいただいたときは、とても嬉（うれ）しかったです。
徳川四天王の一人として『豊臣兄弟！』に参加できることを、本当に光栄に思っています。
衣装合わせで実際に兜を目にしたときは、とても気持ちが高まり、作品に参加する実感が改めて湧きました。
初めての大河ドラマ出演なので、楽しみな気持ちと同時に不安もありますが、精一杯頑張りたいと思います。
■直政をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
初めて経験することばかりで、緊張もありますが、とても楽しく撮影に臨んでいます。
徳川四天王の中では最年少ということもあり、好奇心旺盛でまっすぐな直政を表現できるよう、大切に演じていきたいです。
現場でたくさんのことを吸収し、学びながら、自分自身も成長していけたらと思っています。
・林裕太
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
幼い頃から両親と一緒に観ていた大河ドラマの出演、本当に本当に嬉（うれ）しかったです。
四国を治めた偉大な父に嘱望された若武者の役をいただけたということ、身の引き締まる思いです。歴史に敬意を払いながら、『豊臣兄弟！』の世界に飛び込んでいきたいです。
■信親をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
父、元親は普段の穏やかな一面とは変わり、戦では武将としての才を発揮し、鬼気迫る迫力で四国の統一を進めていきます。そんな父の姿に、将来を期待された嫡男として、憧れ、尊敬を向ける若者を演じていきたいです。若さと憧れ、その勢いを役にのせて、お芝居していけたらと思います。
・堀部圭亮
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
戦国時代の大河ドラマですが、激しい合戦シーンではないものの、四国一統を目指す土佐長宗我部と、四国攻め総大将秀長の間で外交交渉という重責を担う役。この命懸けの交渉は、別の意味でも「合戦」であり、大いに緊張感を以て臨みたいと思います。
■忠澄をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
台本を読んで、忠澄の言葉の中に、元親への大きな信頼と愛情を感じました。その言葉に込められた思いを、しっかりとお届けできればと思います。
・前野朋哉
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
大好きであり尊敬している太賀殿と池松殿を筆頭に『豊臣兄弟！』を作り、届けて来たチームに参加できること心より光栄に存じます。
■今作の龍山をどう演じたいと思われたか、意気込みをお願いします。
『風、薫る』撮影の際など、お隣のスタジオだったので『豊臣兄弟！』の現場にはちょくちょく遊びに行っておりました。会う度にどんどん出世していく 2 人の姿を見て、「また出世したね！」なんて笑いながら話していましたが、まさか元関白の近衛龍山氏を自分が演（や）ることになるとは、思いもよりませんでした。
池松殿は今世界で誰よりも秀吉公です。対峙（たいじ）するのは正直ビビりますが、同じ激動の戦国時代を生きた近衛龍山として、全身全霊ぶつかろうと思っております。よろしくお願いいたします。
・プロデューサー 高橋優香子
兄弟が天下人へと上りつめていく「豊臣兄弟！」後半戦。力強く、魅力あるキャストの皆様が集まってくださいました。 豊臣を描く上で欠かせない天下の名茶人、千利休役は吉岡秀隆さんです。
武士とは異なる視座を持つ利休が、豊臣兄弟にどういった影響を与えていくのか…今作ならではの利休を、吉岡さんが巧みに演じます。
また、秀長の人生の最終幕に訪れる小田原城攻めにて豊臣兄弟の前に立ちはだかる北条氏政は、谷原章介さんが演じます。由緒正しき関東の雄と、下剋上（げこくじょう）を成し遂げた豊臣兄弟の最後の対決をお楽しみに。
そして徳川四天王もついにお披露目です。天野ひろゆきさん、栗原類さん、阿久津仁愛さんを新たに迎え、個性あふれる武将たちが家康を支えます。 また、佐久間盛政役の遠藤雄弥さんは賤ヶ岳（しずがたけ）合戦で、谷忠澄役の堀部圭亮さんと長宗我部信親役の林裕太さんは四国攻めで、そして近衛龍山役の前野朋哉さんは秀吉が関白になる局面でそれぞれ、兄弟にとっての大きな節目を盛り上げてくださいます。
視聴者の皆様にお楽しみいただけるよう、キャスト・スタッフ一同引き続き奮闘してまいります。
どうぞ応援のほど、よろしくお願いいたします。
【写真】吉岡秀隆、谷原章介、遠藤雄弥『豊臣兄弟！』新キャストたちが豪華すぎる
天下人の弟・豊臣秀長を主人公に描く本作。第29回（7月26日放送）から始まる「天下一統編」の新たな登場人物のうち、今回は、戦国の世に大きな影響を及ぼす茶人・千利休、関東の雄として兄弟の最後の壁となる北条氏政をはじめとする戦国武将など、豊臣兄弟の天下一統にさまざまな形でかかわる人々が発表された。
吉岡は「リハーサルを覗（のぞ）かせて頂いた時、初めてお会いした豊臣兄弟のお二人の笑顔を忘れることなく、私なりの宗易さんを演じられればと思います」とコメント。
谷原章介演じる北条氏政は、小田原北条家の四代目当主。家督を嫡男の氏直に譲り、「御隠居様」として活動。その手腕で関東一帯を手中に収め、天下一統を目指す秀吉たちの最後の敵として立ちはだかる。
谷原は「氏政は優柔不断で、時代の流れを読みきれなかった武将と描かれることが多いイメージがあります。『豊臣兄弟！』においては物語の最後の難敵？最後の戦国武将といっても良い人物だと思います。あまりステレオタイプな悪役、もしくは策略家ではなく、大きな志を持っていたが思いを果たせなかった戦国時代を生きた一人の武将として演じきれたらと思っています」と語った。
このほか、遠藤雄弥が織田家家臣で柴田勝家のおい・佐久間盛政、天野ひろゆきが徳川家の筆頭家老・酒井忠次、栗原類（大河ドラマ初出演）が徳川家の重臣・榊原康政、阿久津仁愛（大河ドラマ初出演）が小牧・長久手の戦いで羽柴軍を苦しめた井伊直政、林裕太（大河ドラマ初出演）が土佐の戦国大名・長宗我部元親の嫡男・長宗我部信親、堀部圭亮が長宗我部元親の家臣・谷忠澄、前野朋哉が五摂家のひとつ近衛家の前当主・近衛龍山（前久）をそれぞれ演じる。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
・吉岡秀隆
■実際に現場に入ってみて、感じたことがあれば教えてください。
スタッフ、キャストの皆さんが本当にいい顔をしていらっしゃる現場だと感じました。いい顔をしていると言うことはいい現場だと言うことであり、いい現場だからこそいい作品が生まれているんだろうなと感じました。
リハーサルを覗（のぞ）かせて頂いた時、初めてお会いした豊臣兄弟のお二人の笑顔を忘れることなく、私なりの宗易さんを演じられればと思います。きっと、最後まで仲野さん、池松さん、スタッフの皆さんにおんぶに抱っこされながらだと思いますが。
・谷原章介
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
神奈川出身なので、北条氏政をオファーいただけたことはとても嬉（うれ）しかったです。小田原攻めはこの物語の大きな盛り上がりの一つなので気持ちが引き締まる思いでした。
■「豊臣兄弟！」のご感想をお願いします。
今までの大河で描かれていた秀吉氏とその周辺の物語と比べて格段に伸び伸びとした空気、そして実力次第で出世できるという雰囲気を感じます。
■実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
前室やメイク場での皆さんの表情を見て、仲野さん池松さんがとても良い空気感を作っているんだろうなと感じました。
■氏政をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
氏政は優柔不断で、時代の流れを読みきれなかった武将と描かれることが多いイメージがあります。
「豊臣兄弟！」においては物語の最後の難敵？最後の戦国武将といっても良い人物だと思います。あまりステレオタイプな悪役、もしくは策略家ではなく、大きな志を持っていたが思いを果たせなかった戦国時代を生きた一人の武将として演じきれたらと思っています。
・遠藤雄弥
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
激動の戦国時代を生きることが出来ると、想像するだけでとてもワクワクしました。
そして、『豊臣兄弟！』に携わることが出来て、大変光栄です。
■盛政をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
叔父であり、殿である、柴田勝家に対する忠誠心に、佐久間盛政の人生が集約されているなと感銘をうけました。また、「鬼玄蕃（おにげんば）」と呼ばれる猛将ぶりも表現できたらなと思い、熱く佐久間盛政として生きようと思います。
・天野ひろゆき
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
前回「どうする家康」では、私の故郷・岡崎城の城代、山田新右衛門役を務めさせていただきました。
そして今回は、徳川四天王の一人・酒井忠次役を務めさせていただくこととなり、故郷の英雄である家康公を支える役を仰せつかり、大変光栄であると同時に、身の引き締まる思いです。
実は、私の母の旧姓は酒井なんです。さらに、酒井忠次の孫・酒井忠勝が治めることとなった庄内は、我が相方・ウド鈴木の出身地である山形県鶴岡市を含む地域でもあります。こうした不思議なつながりにも、ご縁の深さを感じています。
■忠次をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
酒井忠次は徳川家来衆のまとめ役であり、相談役でもあったようです。
私も芸能界最弱軍団天野会のリーダーでもあります。役に限らずみんなのプライベートの相談にも乗りたいと思っています。
・栗原類
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
「人違いじゃないよね？」というのが今作のオファーを頂いた際、最初に感じたことです。
日本人の顔立ちではない自分が、まさか大河ドラマに出演できると思っていなかったのですが、マネージャーから「間違い無いです。」と連絡が来て安心はしつつ、同時にとてつもないプレッシャーを感じました。撮影が続いている今でも内心ヒヤヒヤしながら過ごしています。
■康政をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
主に、自分の仲間に対しての忠誠心、敬意を大切に。初めての時代劇で不安な部分は多く有りますが、この人生に一度しかない経験、時間を大切に考え、誠意を込めて榊原康政を生きるように心がけます。どうかよろしくお願いします。
・阿久津仁愛
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
お話をいただいたときは、とても嬉（うれ）しかったです。
徳川四天王の一人として『豊臣兄弟！』に参加できることを、本当に光栄に思っています。
衣装合わせで実際に兜を目にしたときは、とても気持ちが高まり、作品に参加する実感が改めて湧きました。
初めての大河ドラマ出演なので、楽しみな気持ちと同時に不安もありますが、精一杯頑張りたいと思います。
■直政をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
初めて経験することばかりで、緊張もありますが、とても楽しく撮影に臨んでいます。
徳川四天王の中では最年少ということもあり、好奇心旺盛でまっすぐな直政を表現できるよう、大切に演じていきたいです。
現場でたくさんのことを吸収し、学びながら、自分自身も成長していけたらと思っています。
・林裕太
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
幼い頃から両親と一緒に観ていた大河ドラマの出演、本当に本当に嬉（うれ）しかったです。
四国を治めた偉大な父に嘱望された若武者の役をいただけたということ、身の引き締まる思いです。歴史に敬意を払いながら、『豊臣兄弟！』の世界に飛び込んでいきたいです。
■信親をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
父、元親は普段の穏やかな一面とは変わり、戦では武将としての才を発揮し、鬼気迫る迫力で四国の統一を進めていきます。そんな父の姿に、将来を期待された嫡男として、憧れ、尊敬を向ける若者を演じていきたいです。若さと憧れ、その勢いを役にのせて、お芝居していけたらと思います。
・堀部圭亮
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
戦国時代の大河ドラマですが、激しい合戦シーンではないものの、四国一統を目指す土佐長宗我部と、四国攻め総大将秀長の間で外交交渉という重責を担う役。この命懸けの交渉は、別の意味でも「合戦」であり、大いに緊張感を以て臨みたいと思います。
■忠澄をどう演じていきたいか、意気込みをお願いします。
台本を読んで、忠澄の言葉の中に、元親への大きな信頼と愛情を感じました。その言葉に込められた思いを、しっかりとお届けできればと思います。
・前野朋哉
■オファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
大好きであり尊敬している太賀殿と池松殿を筆頭に『豊臣兄弟！』を作り、届けて来たチームに参加できること心より光栄に存じます。
■今作の龍山をどう演じたいと思われたか、意気込みをお願いします。
『風、薫る』撮影の際など、お隣のスタジオだったので『豊臣兄弟！』の現場にはちょくちょく遊びに行っておりました。会う度にどんどん出世していく 2 人の姿を見て、「また出世したね！」なんて笑いながら話していましたが、まさか元関白の近衛龍山氏を自分が演（や）ることになるとは、思いもよりませんでした。
池松殿は今世界で誰よりも秀吉公です。対峙（たいじ）するのは正直ビビりますが、同じ激動の戦国時代を生きた近衛龍山として、全身全霊ぶつかろうと思っております。よろしくお願いいたします。
・プロデューサー 高橋優香子
兄弟が天下人へと上りつめていく「豊臣兄弟！」後半戦。力強く、魅力あるキャストの皆様が集まってくださいました。 豊臣を描く上で欠かせない天下の名茶人、千利休役は吉岡秀隆さんです。
武士とは異なる視座を持つ利休が、豊臣兄弟にどういった影響を与えていくのか…今作ならではの利休を、吉岡さんが巧みに演じます。
また、秀長の人生の最終幕に訪れる小田原城攻めにて豊臣兄弟の前に立ちはだかる北条氏政は、谷原章介さんが演じます。由緒正しき関東の雄と、下剋上（げこくじょう）を成し遂げた豊臣兄弟の最後の対決をお楽しみに。
そして徳川四天王もついにお披露目です。天野ひろゆきさん、栗原類さん、阿久津仁愛さんを新たに迎え、個性あふれる武将たちが家康を支えます。 また、佐久間盛政役の遠藤雄弥さんは賤ヶ岳（しずがたけ）合戦で、谷忠澄役の堀部圭亮さんと長宗我部信親役の林裕太さんは四国攻めで、そして近衛龍山役の前野朋哉さんは秀吉が関白になる局面でそれぞれ、兄弟にとっての大きな節目を盛り上げてくださいます。
視聴者の皆様にお楽しみいただけるよう、キャスト・スタッフ一同引き続き奮闘してまいります。
どうぞ応援のほど、よろしくお願いいたします。