『なんでも鑑定団』で異例の鑑定額「初めて見ました」…今田耕司「ヤバっ！」
21日に放送されたテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、ゲストのバンド「オルケスタ・デ・ラ・ルス」のNORAが持ち込んだお宝に驚きの鑑定額が飛び出した。
【写真】異例の鑑定結果に！ゲストのオルケスタ・デ・ラ・ルスNORA
NORAのお宝は、「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」を報じた号外新聞に書かれたという大谷翔平選手のサイン。貴重なお宝にスタジオも驚き。MCの今田耕司が「なんでもらえたんですか？」と尋ねると「私の長年のファンのメキシコ人の方がいらっしゃるんですけど、ドジャースのスタッフでずっと働いていたんですよ。私の息子が野球やってて大好きなもんで、この間のライブの時にプレゼントでいただいた」と説明した。
サインを見て「本人じゃないとこんな滑らかに書けないサインのような気がする」と、今田は本物と推察する。NORAももちろん本物と信じて本人評価額を「30万円」と予想するが、結果はなんと「100円」。スタジオは「ええー!?」とどよめき。今田も思わず「ヤバっ！」とつぶやいた。
鑑定した「COLLECTIBLES FIELD」代表の山本清司氏は「サインは偽物です。大谷選手のサインとは似ても似つかない」とバッサリ。「新聞自体はWBC東京ラウンド開催期間中に東京ドームの場外で無料で配布された非売品。もし、何も書かれていなければ500円でしたけれども」と偽物のサインが入ったことで値下がりしての鑑定額になったと説明した。
今田がこの結果に「最安値ちゃう!?」とコメントすると、MCの福澤朗も「僕も100円は初めて見ました」と異例の鑑定額になったことに驚いていた。
なお、TVerで見逃し配信中。28日午後9時54分終了予定。
【写真】異例の鑑定結果に！ゲストのオルケスタ・デ・ラ・ルスNORA
NORAのお宝は、「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」を報じた号外新聞に書かれたという大谷翔平選手のサイン。貴重なお宝にスタジオも驚き。MCの今田耕司が「なんでもらえたんですか？」と尋ねると「私の長年のファンのメキシコ人の方がいらっしゃるんですけど、ドジャースのスタッフでずっと働いていたんですよ。私の息子が野球やってて大好きなもんで、この間のライブの時にプレゼントでいただいた」と説明した。
鑑定した「COLLECTIBLES FIELD」代表の山本清司氏は「サインは偽物です。大谷選手のサインとは似ても似つかない」とバッサリ。「新聞自体はWBC東京ラウンド開催期間中に東京ドームの場外で無料で配布された非売品。もし、何も書かれていなければ500円でしたけれども」と偽物のサインが入ったことで値下がりしての鑑定額になったと説明した。
今田がこの結果に「最安値ちゃう!?」とコメントすると、MCの福澤朗も「僕も100円は初めて見ました」と異例の鑑定額になったことに驚いていた。
なお、TVerで見逃し配信中。28日午後9時54分終了予定。