サッカーの北中米ワールドカップで優勝したスペイン代表が、歓喜の瞬間に写りこんだ米国のトランプ大統領“だけ”をきれいさっぱり消した記念写真を公開。日本のファンも驚きの声を上げている。

19日（日本時間20日）に米ニューヨークで行われた決勝で、スペインは1-0でアルゼンチンを破った。表彰式ではトロフィーを掲げる瞬間まで、米国のトランプ大統領が表彰台に“居座る”異例の光景が続いた。ただスペイン代表が公式Xで公開した記念写真には、喜ぶ代表メンバーしか写っていなかった。画像加工で綺麗に消したとみられ、日本のファンからも驚きの声が並んだ。

「消しゴムマジックの正しい使い方ww」

「これがあるべき本来の姿」

「綺麗に消えてる！ 今のAI技術はすごいですねえ！」

「チームの勝利を素直に楽しめる空気を作ってるのが素晴らしいと思う」

「あの人どこ行った」

「スペインの英断に拍手」

「写真に入った招かれざる客を消せる。すごい時代だなー」

「おおおおお本当だ！右端にいた人が、消えてる」

表彰式でのトランプ大統領は、FIFAのインファンティーノ会長とともに選手にメダルを授与。続けて優勝トロフィーをスペインのロドリ主将に手渡した。ただ、チームメートと共にトロフィーを掲げたいロドリが、壇上中央から中々動こうとしないトランプ大統領に向かって退くよう促す一幕が。それでもステージの端に移動しただけで、撮影の瞬間まで降りることはなかった。



（THE ANSWER編集部）