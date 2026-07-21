『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』完成披露 豪華キャストが大集結 応募総数４万5000件
医療ドラマの人気シリーズ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）の完成披露舞台あいさつが21日、都内で開催された。
【写真】わちゃわちゃ！仲良く自撮りをする『MER』キャスト
この日の会場東京国際フォーラム ホールAで観客は4000人が集まった。そんな中、約4万5000件、約7万人の応募があったことがアナウンスされた。令和公開の東宝作品では史上最大の応募件数だったという。鈴木は「今、4000人の方を目の前にしてるだけでも若干、膝が震いてる」としながら「10倍以上の方応募してくださった。それだけ愛していただいてるということ。本当に、ありがとうございます」と感謝していた。
この日は、鈴木亮平、賀来賢人、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志、菜々緒、仲里依紗、要潤、石田ゆり子という豪華キャストに加え、松木彩監督も参加した。
2021年に放送されたTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』は、鈴木演じるチーフドクター・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念のもと、数々の大規模災害や事故に立ち向かう姿を描き人気を集めた。2023年公開の劇場版第1作は興行収入45.3億円、2025年公開の『南海ミッション』は52.9億円を記録。第3弾となる今作では、鈴木、賀来賢人をはじめ、菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子らおなじみのキャストに加え、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志らが新たに参加する。さらに、劇場版過去2作に登場した杏、古川雄大、江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマ、中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史ら全国のMERメンバーも集結する。
【写真】わちゃわちゃ！仲良く自撮りをする『MER』キャスト
この日の会場東京国際フォーラム ホールAで観客は4000人が集まった。そんな中、約4万5000件、約7万人の応募があったことがアナウンスされた。令和公開の東宝作品では史上最大の応募件数だったという。鈴木は「今、4000人の方を目の前にしてるだけでも若干、膝が震いてる」としながら「10倍以上の方応募してくださった。それだけ愛していただいてるということ。本当に、ありがとうございます」と感謝していた。
2021年に放送されたTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』は、鈴木演じるチーフドクター・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念のもと、数々の大規模災害や事故に立ち向かう姿を描き人気を集めた。2023年公開の劇場版第1作は興行収入45.3億円、2025年公開の『南海ミッション』は52.9億円を記録。第3弾となる今作では、鈴木、賀来賢人をはじめ、菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子らおなじみのキャストに加え、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志らが新たに参加する。さらに、劇場版過去2作に登場した杏、古川雄大、江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマ、中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史ら全国のMERメンバーも集結する。