◇W杯北中米大会 決勝 アルゼンチン ― スペイン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

サッカー日本代表の森保一監督（57）が20日、NHKが中継するFIFAワールドカップ（W杯）決勝のアルゼンチン―スペイン戦に試合会場のニューヨーク・ニュージャージー競技場から特別ゲストとして出演した。

日本代表は決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れ、32強で敗退。森保監督は今大会で日本の“お手本”になるチームについて問われ、「決勝に出てきた2チーム」と言いながらも「最終的にはスペインのように、ボールを握りながら局面でも勝っていくチームを目指していくべきかんと思います」と明かした。

ブラジル戦後は選手から、今後へ向けて「個」のレベルアップが必須との声が続出した。森保監督は「1対1で攻撃も守備も勝っていく、責任を持ってやっていくことを選手たちに培ってもらえれば、組織的にプラスアルファになる」と言及。決勝でチェックしたい点については「世界一になるためにどういうインテンシティー、クオリティーが必要か見ていきたい」と話した。

森保監督は来年1月7日開幕のアジア杯サウジアラビア大会までの契約延長が確実となっており、23日に開催される日本協会の理事会で正式決定する見込み。次回30年W杯での指揮を前提としない異例の契約となる。