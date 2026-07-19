【F1】19歳アントネッリ4戦ぶり今季6勝目！テニス界レジェンドの助言生かしルクレールとのバトル制す
◇F1第10戦ベルギーGP決勝（2026年7月19日 スパ・フランコルシャン・サーキット＝1周7.004キロ×44周）
今季総合首位に立つメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が4戦ぶり今季6勝目をマークした。2位は前戦英国GPで優勝したフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）、3位はレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）だった。
1周目にメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）と接触してリタイア。他にも接触事故があり、いきなりセーフティーカー（SC）が入った。5周目に再スタートが切られ、ハミルトンには5秒のタイムペナルティーが科せられた。
ポールポジション（PP）から出たアントネッリは安定してトップをキープ。17周目に2番手フェルスタッペンがピットインすると、18周目にハードタイヤへ交換した。20周目にバーチャルセーフティーカー（VSC）が出た隙を突いてピットインしたルクレールがトップに出たが、徐々に差を詰めたアントネッリは34周目のケメル・ストレートで抜き去り首位を奪回。追い上げをかわして逃げ切った。
アントネッリは過去3戦マシントラブルなどで勝てず苛立ちを見せることもあったが、今月開催されたテニスのウィンブルドン選手権をロジャー・フェデラー氏（スイス）と観戦。四大大会通算20勝のレジェンドから「自分のコントロールできることに集中して、ミスにつながる感情は制御した方がいい」とメンタル面のアドバイスを受けたという。ベルギーGPではフリー走行からトップタイムを連発し、決勝でも落ち着いた走りを披露した。
▼アントネッリ 苦しいレースが続いたあと、再びトップの座に戻ることができて最高です。激しい戦いでした。バーチャルセーフティカーの導入でトップを失ったけど、そこからばん回できた。シャルル（ルクレール）も速かったので、タフな勝利だった。
▽決勝順位
(１)アントネッリ（メルセデス)
(２)ルクレール（フェラーリ）
(３)フェルスタッペン（レッドブル）
(４)ハミルトン（フェラーリ）
(５)ピアストリ（マクラーレン）
(６)ハジャー（レッドブル）
(７)ノリス（マクラーレン）
(８)ボルトレート（アウディ）
(９)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(10)コラピント（アルピーヌ）
(11)ガスリー（アルピーヌ）
(12)ローソン（レーシングブルズ）
(13)ヒュルケンベルク（アウディ）
(14)ベアマン（ハース）
(15)アルボン（ウィリアムズ）
(16)サインツ（ウィリアムズ）
(17)オコン（ハース）
(18)ボッタス（キャデラック）
(19)アロンソ（アストンマーチン）
リタイア ストロール（アストンマーチン）
リタイア ペレス（キャデラック）
リタイア ラッセル（メルセデス）