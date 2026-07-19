◇F1第10戦ベルギーGP決勝（2026年7月19日 スパ・フランコルシャン・サーキット＝1周7.004キロ×44周）

今季総合首位に立つメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が4戦ぶり今季6勝目をマークした。2位は前戦英国GPで優勝したフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）、3位はレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）だった。

1周目にメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）と接触してリタイア。他にも接触事故があり、いきなりセーフティーカー（SC）が入った。5周目に再スタートが切られ、ハミルトンには5秒のタイムペナルティーが科せられた。

ポールポジション（PP）から出たアントネッリは安定してトップをキープ。17周目に2番手フェルスタッペンがピットインすると、18周目にハードタイヤへ交換した。20周目にバーチャルセーフティーカー（VSC）が出た隙を突いてピットインしたルクレールがトップに出たが、徐々に差を詰めたアントネッリは34周目のケメル・ストレートで抜き去り首位を奪回。追い上げをかわして逃げ切った。

アントネッリは過去3戦マシントラブルなどで勝てず苛立ちを見せることもあったが、今月開催されたテニスのウィンブルドン選手権をロジャー・フェデラー氏（スイス）と観戦。四大大会通算20勝のレジェンドから「自分のコントロールできることに集中して、ミスにつながる感情は制御した方がいい」とメンタル面のアドバイスを受けたという。ベルギーGPではフリー走行からトップタイムを連発し、決勝でも落ち着いた走りを披露した。

▼アントネッリ 苦しいレースが続いたあと、再びトップの座に戻ることができて最高です。激しい戦いでした。バーチャルセーフティカーの導入でトップを失ったけど、そこからばん回できた。シャルル（ルクレール）も速かったので、タフな勝利だった。

▽決勝順位

(１)アントネッリ（メルセデス)

(２)ルクレール（フェラーリ）

(３)フェルスタッペン（レッドブル）

(４)ハミルトン（フェラーリ）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ハジャー（レッドブル）

(７)ノリス（マクラーレン）

(８)ボルトレート（アウディ）

(９)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(10)コラピント（アルピーヌ）

(11)ガスリー（アルピーヌ）

(12)ローソン（レーシングブルズ）

(13)ヒュルケンベルク（アウディ）

(14)ベアマン（ハース）

(15)アルボン（ウィリアムズ）

(16)サインツ（ウィリアムズ）

(17)オコン（ハース）

(18)ボッタス（キャデラック）

(19)アロンソ（アストンマーチン）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

リタイア ペレス（キャデラック）

リタイア ラッセル（メルセデス）