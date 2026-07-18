トマトを食べる際の注意点や正しい保存法とは？メディカルドック監修医が、体の冷えや消化への影響、鮮度を長持ちさせる冷蔵・保存のコツを詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『いちごなどに含まれる「葉酸の効果」とは？不足すると現れる症状も管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

都々地尾 ゆき（管理栄養士）

介護老人保健施設で給食管理や栄養管理業務等、約10年間従事しました。その後、管理栄養士の資格を取得し、現在は同施設で栄養ケアマネジメント業務やおやつレクを担当しています。日々の食事を楽しんでいただけるよう、心を込めてサポートしています。

「トマト」とは？

鮮やかな赤色が特徴の西洋野菜で、ナス科ナス属に分類されます。大玉からミニトマトまで大きさや形・色も様々で、世界中に1万種類以上あるといわれています。原産地は南米アンデスで、日本では生で食べることが多く、食卓に登場する機会の多い野菜です。トマトは一般に緑黄色野菜とされていますが、厚生労働省の基準では「可食部100g当たりカロテン（カロチン）含量が600μg以上の野菜」を緑黄色野菜と定義しています。トマトのカロテン含量は100gあたり600μg未満であるため本来は淡色野菜に分類されますが、1日の摂取量が多く、1食あたり120g以上食べられることが見込まれるため、例外的に緑黄色野菜に分類されています。

トマトを食べる際の注意点

体が冷える

トマトをはじめとする夏野菜は「体を冷やす」と一般的に言われています。これは東洋医学や食養生の考え方に基づく表現であり、科学的な根拠は十分ではありません。ただし、冷たく冷やしたトマトを一度に大量に食べると、胃腸に負担がかかりお腹を壊すことがあるため注意が必要です。特に胃腸が弱い方は、常温や加熱調理で取り入れると安心です。

消化が悪くなる

トマトの皮には食物繊維が含まれているので、胃腸の弱い方や胃もたれしやすい方は特に注意が必要です。また、熟していない青色のトマトも、食べると消化不良を起こす原因となるため、できるだけ赤く熟したトマトを摂取すると良いでしょう。

まれに蕁麻疹が出ることがある

トマトには微量のアセチルコリンという成分が含まれており、ごくまれに摂取後にかゆみや蕁麻疹など、アレルギーに似た症状が出る場合があります。これは典型的な食物アレルギーとは異なり、毎回必ず起こるわけではありません。もし食後に違和感を感じた場合は摂取を控え、自己判断せずに医師へ相談することをおすすめします。

トマトの保存方法や期間

トマトの鮮度を保つ保存方法

トマトに適した保存温度は10℃前後といわれているため、冷蔵庫の野菜室（温度設定7~10℃）での保存がおすすめです。また、トマトは寒さや外からの衝撃に弱いため、鮮度を長持ちさせるには1個ずつキッチンペーパーで包み、ヘタの部分を下にして保存用のポリ袋に入れるとより効果的です。

トマトの保存期間

上記の保存方法で、7~10日ほど保存できます。

「トマトの効果」についてよくある質問

ここまでトマトの効果を紹介しました。ここでは「トマトの効果」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

トマトは朝と夜どちらに食べると良いですか？

都々地尾 ゆき

リコピンに関しては、朝の方が吸収率が高く効果的であるといわれています。また、夜の摂取では睡眠の質が改善される可能性があるという報告もあるため、どちらが良いという明確な研究結果はまだありません。

トマトを食べ過ぎるとどんな症状が現れますか？

都々地尾 ゆき

下痢や消化不良、ごくまれにアレルギーのような症状が出ることがあります。

まとめ

トマトはリコピンやβーカロテンが豊富に含まれており、健康や美容に役立つ食材として注目されています。今のところはっきりとした研究結果がない部分もありますが、毎日継続的に摂取することでより効果を発揮します。また、摂り過ぎも注意が必要なため、バランスの良い食生活の一助として、トマトやトマトジュースを日々の食事に取り入れてみてください。

「トマト」と関連する病気

循環器系の病気

高血圧

心血管疾患

免疫系の病気

動脈硬化

悪性腫瘍

内分泌系の病気

婦人科の病気

「トマト」と関連する症状

関連する症状

糖尿病骨粗鬆症シミ

そばかす

肌荒れ

くすみ

血流改善

むくみ改善

下痢

便秘

疲労回復

仮性アレルギー

コレステロール改善

参考文献

「日本人の食事摂取基準（2025年版）」策定検討会報告書｜厚生労働省

トマトまるごと まるわかり！|農林水産省

トマト｜JAグループ