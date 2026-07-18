「100cmあるとはみ出るけどいい？」現役薬剤師グラドル、抜群プロポーションに「存在感すっっご」とネット衝撃
グラビアアイドル・三橋くんが16日までにXを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンからは驚きの声が集まった。
【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」 大胆な水着ショットも（8枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月には自身のXアカウントが凍結されたことも明かしていた。
そんな彼女が今回Xのサブアカウントに投稿したのは、自身の水着姿。「100cmあるとはみ出るけどいい？」とつづり、ファンからは「スタイル抜群」「存在感すっっご」などの反響が寄せられた。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）、X（@mitsuhashi_sab）、TikTok（@mitsuhashi_zz）
【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」 大胆な水着ショットも（8枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月には自身のXアカウントが凍結されたことも明かしていた。
そんな彼女が今回Xのサブアカウントに投稿したのは、自身の水着姿。「100cmあるとはみ出るけどいい？」とつづり、ファンからは「スタイル抜群」「存在感すっっご」などの反響が寄せられた。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）、X（@mitsuhashi_sab）、TikTok（@mitsuhashi_zz）