染谷将太、現場で存在感消す「意識してないです」 くるまら共演者＆監督が証言「ステルス感」
■くるまの証言に思わずツッコむ場面も
俳優の染谷将太（33）が17日、都内で行われた映画『チルド』初日舞台あいさつに登壇。現場での存在感について語られた。
【集合ショット】誰よりも目立ってる！カラフルな岩崎裕介監督
染谷は、共演の唐田えりか、令和ロマン・高比良くるま、そしてメガホンをとった岩崎裕介監督と登壇。染谷の演技について、岩崎監督は「カメラが回ったらバケモン」と評する一方で、撮影の裏側では「常時現場に身を置き、人間のステルス感」と、裏側では至って静謐な雰囲気を漂わせていると明かした。
染谷は「意識してないです」と苦笑し、「毎回探されるんですよね。目の前にいるスタッフさんに『染谷さん見かけてない？…あ！』っていう。こっち見てるのに…」と気づいてもらえないこともしばしばあるという。くるまも「染谷さんの絵かと思ったら染谷さんの絵のときもある」とつぶやくと、「それは俺じゃん（笑）」と思わずツッコむ場面も。
さらに唐田も「みんな待合室が同じだったんですけど、染谷さんはただ柱の横にそっといる感じがありました」と証言。染谷は「（意図）してない」と重ね、笑いが起こっていた。
本作は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」を舞台に、小さな社会で起きたわずかな歪みをきっかけに、世界は終わりへと向かっていく様を描いた88分間の“コンビニエンス・ホラー”。国内外で高い評価を受ける作品を生み出し続けている映画レーベル「NOTHING NEW」が実写長編第1作として手がけ、岩崎裕介氏が初監督をつとめる。
俳優の染谷将太（33）が17日、都内で行われた映画『チルド』初日舞台あいさつに登壇。現場での存在感について語られた。
【集合ショット】誰よりも目立ってる！カラフルな岩崎裕介監督
染谷は、共演の唐田えりか、令和ロマン・高比良くるま、そしてメガホンをとった岩崎裕介監督と登壇。染谷の演技について、岩崎監督は「カメラが回ったらバケモン」と評する一方で、撮影の裏側では「常時現場に身を置き、人間のステルス感」と、裏側では至って静謐な雰囲気を漂わせていると明かした。
さらに唐田も「みんな待合室が同じだったんですけど、染谷さんはただ柱の横にそっといる感じがありました」と証言。染谷は「（意図）してない」と重ね、笑いが起こっていた。
本作は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」を舞台に、小さな社会で起きたわずかな歪みをきっかけに、世界は終わりへと向かっていく様を描いた88分間の“コンビニエンス・ホラー”。国内外で高い評価を受ける作品を生み出し続けている映画レーベル「NOTHING NEW」が実写長編第1作として手がけ、岩崎裕介氏が初監督をつとめる。