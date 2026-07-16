【ChatGPTが“働くAI”に進化】仕事完遂AIエージェント「ChatGPTワーク」徹底解説！ GPT-5.6 Solでスライド資料・webサイト・レポートを自動生成！
YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【ChatGPTが“働くAI”に進化】仕事完遂AIエージェント「ChatGPTワーク」徹底解説！ GPT-5.6 Solでスライド資料・webサイト・レポートを自動生成！」を公開した。動画では、2026年7月10日にOpenAIからリリースされた一般業務に特化したAIエージェント「ChatGPTワーク」の概要や使い方、活用事例について解説している。
「ChatGPTワーク」は、ChatGPTとAIエージェント「Codex」のデスクトップアプリを統合したもので、「長時間・複数工程の業務を任せられる」点が最大の特徴だ。従来のAIが質問への回答や相談を中心としていたのに対し、同機能は情報収集から作業計画の立案、アプリやファイルの操作、さらにはスライドなどの成果物作成までを一貫して実行する。
動画では、最新のAIモデル「GPT-5.6シリーズ」が搭載されており、最も高性能な「GPT-5.6 Sol」や、バランス型の「GPT-5.6 Terra」、軽量な「GPT-5.6 Luna」を切り替えて利用可能だと紹介。さらに、セキュリティ面でも企業向けの管理機能が備わっており、機密情報が意図せず外部に共有されるリスクを抑える自動レビュー機能も搭載されているという。
具体的な活用事例として、指定した原稿からスライド資料を自動生成する機能や、内蔵ブラウザを用いて複数サイトの情報を比較し、レポートとしてまとめる機能などを実演。また、毎日決まった時間にメールを自動でチェックしてまとめる「定期スケジュールの設定」や、作成したウェブサイトをインターネット上に一般公開する機能も披露された。
業種ごとに特化したプラグインを組み合わせることで、データの分析からデザイン制作まで幅広い用途に対応可能だという。日々の反復作業から高度な情報処理までをシームレスに代行するAIエージェントの導入により、大幅な業務効率化と新しい働き方の実現が期待できそうだ。
「ChatGPTワーク」は、ChatGPTとAIエージェント「Codex」のデスクトップアプリを統合したもので、「長時間・複数工程の業務を任せられる」点が最大の特徴だ。従来のAIが質問への回答や相談を中心としていたのに対し、同機能は情報収集から作業計画の立案、アプリやファイルの操作、さらにはスライドなどの成果物作成までを一貫して実行する。
動画では、最新のAIモデル「GPT-5.6シリーズ」が搭載されており、最も高性能な「GPT-5.6 Sol」や、バランス型の「GPT-5.6 Terra」、軽量な「GPT-5.6 Luna」を切り替えて利用可能だと紹介。さらに、セキュリティ面でも企業向けの管理機能が備わっており、機密情報が意図せず外部に共有されるリスクを抑える自動レビュー機能も搭載されているという。
具体的な活用事例として、指定した原稿からスライド資料を自動生成する機能や、内蔵ブラウザを用いて複数サイトの情報を比較し、レポートとしてまとめる機能などを実演。また、毎日決まった時間にメールを自動でチェックしてまとめる「定期スケジュールの設定」や、作成したウェブサイトをインターネット上に一般公開する機能も披露された。
業種ごとに特化したプラグインを組み合わせることで、データの分析からデザイン制作まで幅広い用途に対応可能だという。日々の反復作業から高度な情報処理までをシームレスに代行するAIエージェントの導入により、大幅な業務効率化と新しい働き方の実現が期待できそうだ。
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※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています