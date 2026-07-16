第108回全国高校野球選手権神奈川大会の4回戦

第108回全国高校野球選手権神奈川大会の4回戦が16日に行われ、サーティーフォー保土ケ谷球場では第1試合で横浜と東海大相模の名門校が激突する。試合開始前から大勢の観客が押し寄せ、球場周辺には大行列ができた。SNS上では平日朝からの熱気に驚きの声が殺到している。

この日は午前9時の試合開始前から大勢のファンが球場へ駆け付け、チケットの購入列には数え切れないほどの人々が並んだ。収容人数1万4817人の同球場が熱気に包まれる事態となっている。事前の混雑が予想されたため、神奈川県高野連は前日に公式ホームページを更新し、混雑緩和や近隣施設への迷惑防止のために公共交通機関の利用を呼びかけていた。

両校は2024年と2025年の夏の神奈川大会決勝で対戦しており、今回は東海大相模がノーシードとなったことで4回戦での激突が早くも実現した。準々決勝以降であれば横浜スタジアムでの開催だったが、今回は保土ケ谷球場での開催となった。対戦表が発表された段階から話題を呼んでいたが、両校が順調に勝ち上がったことで改めて注目が集まっていた。

平日の早朝から生まれた異例の事態にSNS上でも驚きの声が多数寄せられている。ファンからは「当たり前に保土ヶ谷は凄い事になってる」「ハマスタ埋まっちゃうカードが保土ヶ谷だもんな……」「いやいやど平日の朝6時やぞ」「保土ヶ谷とんでもない事になっててﾜﾛﾀ」「横浜対東海大相模が4回戦で見れてしまうのバグやろ」「平日の朝なのかこれ……」と反響が広がっていた。（Full-Count編集部）