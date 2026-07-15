巨人の浦田俊輔内野手（２３）は、１５日のヤクルト戦（神宮）に「一番・二塁」で先発出場し、２日連続のマルチ安打をマークした。前日１４日の同戦では熱中症の症状が出たため、８回裏の守備からベンチに下がっていた。

浦田は０―１の４回に訪れた第２打席、先頭で三遊間を破る痛烈な安打を放つと、３―１の５回に二死二塁から左前適時打で４点目を奪取。この日、５打数２安打１打点の活躍を見せ、「チャンスで１本打てたので、それはよかったのかなと思います」と振り返った。

前日１４日の同戦では熱中症による手足のしびれで、８回裏の守備からベンチに下がっていた。試合終了後には「明日絶対出るっす。気合で治します。すみません」と悔しげな表情を浮かべていた。

浦田は宣言通り、前日のうちに気合で熱中症を治したという。「水風呂入ってすぐ寝ました。（睡眠時間は）８時間くらいです」と明かした。

橋上監督代行は背番号３２について「問題なかったですね。余裕があったんで代えてもいいかなというふうに思いましたけど、表情見ても、本人からも、別に大して問題なかったですね」と語った。