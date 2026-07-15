ネーションズリーグ

バレーボール男子日本代表（世界ランキング5位）は15日、ネーションズリーグ予選ラウンド第3週大阪大会（Asueアリーナ大阪）で強豪イタリア（同2位）と対戦した。第1セット、高橋藍が相手を惑わす一撃。会場をどよめかせた。

16-17の場面。セッター深津英臣があげたトスに、高橋は“背面打ち”を試みた。

頭上を越えていくボールに対し、体をくるりと回しながら右手で打ち込むフェイント。会場はどよめいた。これは相手に拾われたものの、最後は石川祐希のスパイクで日本が得点した。

予想外の動きはTBS系の中継でもフォーカスされ、X上のファンも仰天。「まさにリアルハイキュー」「こんなプレーカッコ良すぎる〜〜〜」「背面ショットとかハイキューやんけ」「男子は強いだけじゃなく魅せるプレーも備わってるね」「なんで後ろ向きに打てるんだ！」「漫画より漫画」「駆け引き高度すぎるやろ」などと反響が集まっていた。

日本は1セット目を落としたが、2セット目は取り返して1-1としている。



（THE ANSWER編集部）