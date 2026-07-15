『アオのハコ』作者、ジャンプ売り切れ続出で心境 最終回を紙で読めない読者へ「申し訳ない気持ちでいっぱい」
漫画『アオのハコ』が、13日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』33号にて最終回を迎えた。2021年4月の連載スタートから5年の歴史に幕を下ろした。しかし、同号では『ONE PIECEカード』が付録になっていることから転売ヤーの標的となり、書店やコンビニで売り切れが続出し、購入できなかった読者から嘆きと怒りの声があり、原作者・三浦糀は自身のXを更新し、心境をつづった。
【画像】『アオのハコ』最終回のページ＆完結記念イラスト
完結を迎えて「『アオのハコ』250話で完結となります。自分がいいと思って描いたものが、他の人にいいと言ってもらえるなんてこれ以上の幸せありません。私の人生を変える大切な作品になりました。すごく幸せな日々でした！ありがとうございました！」と感謝のイラストも投稿。
ジャンプが売り切れ状態となり、『アオのハコ』最終回を読めていない読者には「今週紙で読みたかったのに読めなかった方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。読みたいと思ってくれて本当に…ありがとうございます…！(どこかにヘイトを向けたいわけではなく、残念に思った方へのただただ謝罪です。)」と伝えた。
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
連載開始から読者の間で大きな反響を呼び「次にくるマンガ大賞2021」では「Global特別賞」を受賞、「全国の書店員が選んだおすすめコミック2022」では第4位を獲得。コミックスの累計発行部数は1000万部を突破しているほか、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーション企画が2022年11月に実施された注目作品となっている。テレビアニメ第1期が2024年10月から2025年3月にかけて放送され、第2期が10月に放送。最新コミックス27巻は10月2日、最終28巻は12月4日に発売予定となっている。
【画像】『アオのハコ』最終回のページ＆完結記念イラスト
完結を迎えて「『アオのハコ』250話で完結となります。自分がいいと思って描いたものが、他の人にいいと言ってもらえるなんてこれ以上の幸せありません。私の人生を変える大切な作品になりました。すごく幸せな日々でした！ありがとうございました！」と感謝のイラストも投稿。
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
連載開始から読者の間で大きな反響を呼び「次にくるマンガ大賞2021」では「Global特別賞」を受賞、「全国の書店員が選んだおすすめコミック2022」では第4位を獲得。コミックスの累計発行部数は1000万部を突破しているほか、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーション企画が2022年11月に実施された注目作品となっている。テレビアニメ第1期が2024年10月から2025年3月にかけて放送され、第2期が10月に放送。最新コミックス27巻は10月2日、最終28巻は12月4日に発売予定となっている。
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