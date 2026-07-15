今週紙で読みたかったのに読めなかった方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。

読みたいと思ってくれて本当に…ありがとうございます…！

(どこかにヘイトを向けたいわけではなく、残念に思った方へのただただ謝罪です。)