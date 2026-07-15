「４年前の日本なんで勝てたの？」早期敗退を重ねていたスペインが今や無敵…決勝へ。過去、そして今大会初戦に驚く声「カーボベルデ強すぎない？」【W杯】
現地７月14日に開催された北中米ワールドカップの準決勝で、スペイン代表とフランス代表が激突。「事実上の決勝」とも称される大注目のビッグマッチが実現したなか、スペインが２−０で快勝した。
65歳のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いる“無敵艦隊”は、22分にラミネ・ヤマルが獲得したPKを、ミケル・オジャルサバルがきっちり決めて先制に成功。さらに58分、鮮やかな連係からペドロ・ポロが奪った追加点で突き放し、初優勝した2010年の南アフリカ大会以来、16年ぶりに決勝進出を果たした。
国際Aマッチの無敗記録は、世界最長タイの37試合に到達。まさに無敵の航海を続けているスペインだが、南アフリカ大会後のW杯直近３大会は、非常に厳しい結果で終わっていた。2014年のブラジル大会は衝撃のグループステージ敗退、続くロシア大会、カタール大会も決勝トーナメント１回戦で姿を消していたのだ。
それでも、19歳のヤマルら新世代の逸材の台頭もあり、EURO2024を制覇。熟練指揮官デ・ラ・フエンテのもと、かつての輝きを取り戻し、今日の繁栄に至っている。
３大会連続で早期敗退したカタールW杯からはメンバーも変わり、別チームになった――。とはいえ、４年前に森保ジャパンが、2026年現在、驚異的な強さを誇るスペインを２−１で撃破した事実に驚く人は少なくないようだ。
SNS上は「このスペインに前回大会で勝った日本まじでヤバくないすか？」「４年前の日本なんでスペインに勝てたの？」「もう日本優勝でいいやん！」「４年前の勝利は改めて偉業」「イングランドも勝ち上がったら、どっちが勝っても日本が勝ってる」といった声で溢れている。
また、スペインは今大会の初戦で、初出場のカーボベルデとまさかのスコアレスドロー。以降はサウジアラビア、ウルグアイ、オーストリア、ポルトガル、ベルギー、そしてフランスを撃破したなか、「スペインと引き分けたカーボベルデエグいな」「カーボベルデ強すぎない？」「スペインが勝てば勝つほどカーボベルデの株も上がってく」といった声も少なくない。
比較は無意味ではあるものの、どうしても比べたくなるものだ。日本も連続での決勝トーナメント１回戦敗退から、飛躍を遂げられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「スマートすぎる」エレガントに崩す！フランス撃破に導くスペインの鮮烈弾
65歳のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いる“無敵艦隊”は、22分にラミネ・ヤマルが獲得したPKを、ミケル・オジャルサバルがきっちり決めて先制に成功。さらに58分、鮮やかな連係からペドロ・ポロが奪った追加点で突き放し、初優勝した2010年の南アフリカ大会以来、16年ぶりに決勝進出を果たした。
それでも、19歳のヤマルら新世代の逸材の台頭もあり、EURO2024を制覇。熟練指揮官デ・ラ・フエンテのもと、かつての輝きを取り戻し、今日の繁栄に至っている。
３大会連続で早期敗退したカタールW杯からはメンバーも変わり、別チームになった――。とはいえ、４年前に森保ジャパンが、2026年現在、驚異的な強さを誇るスペインを２−１で撃破した事実に驚く人は少なくないようだ。
SNS上は「このスペインに前回大会で勝った日本まじでヤバくないすか？」「４年前の日本なんでスペインに勝てたの？」「もう日本優勝でいいやん！」「４年前の勝利は改めて偉業」「イングランドも勝ち上がったら、どっちが勝っても日本が勝ってる」といった声で溢れている。
また、スペインは今大会の初戦で、初出場のカーボベルデとまさかのスコアレスドロー。以降はサウジアラビア、ウルグアイ、オーストリア、ポルトガル、ベルギー、そしてフランスを撃破したなか、「スペインと引き分けたカーボベルデエグいな」「カーボベルデ強すぎない？」「スペインが勝てば勝つほどカーボベルデの株も上がってく」といった声も少なくない。
比較は無意味ではあるものの、どうしても比べたくなるものだ。日本も連続での決勝トーナメント１回戦敗退から、飛躍を遂げられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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