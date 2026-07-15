西田亮介「政治の常識も学ぶのが基本」副首都法案めぐるチームみらいのご都合主義を痛烈批判

社会学者西田亮介が解説。「結局、政治の材料になってしまっている」皇室典範改正案の解説と与野党の駆け引きに使われる異常事態を斬る