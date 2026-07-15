º£Æü15Æü¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¡¡´ØÅì°ÊÀ¾¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤â½ê¡¹¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë
º£Æü15Æü¤âµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì°ÊÀ¾¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤â½ê¡¹¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢½ë¤µ¤¬Áý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ÆÃÏ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ÈÆîÉ÷¡¡µ¤²¹¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾å¾º¡¡ÉÙ»³¤Ç38¡î¤Ê¤É
º£Æü15Æü(¿å)¤â¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷9¹æ¤¬²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤òÅì¤è¤ê¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤ËÆî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËºòÆü14Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¹¹¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯35¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Ê¡ÅçËßÃÏ¤ä»³·ÁËßÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤áÅìËÌ¤Ç¤â½ê¡¹¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆËÌÎ¦¤Ç¤âÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÉÙ»³»Ô¤äÄ¹²¬»Ô¤Ê¤É38¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤â½ë¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ»Ô¤ä°°Àî»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤ÎÃÏÅÀ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´é¤¬¤Û¤Æ¤ë¡¢¼êÂ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤¬¤¹¤ë¡¢Â¤¬¤Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢·Ú¤¤Æ¬ÄË¤äÊ¢ÄË¡¢ÅÇ¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÎÃ¤·¤¤½ê¤ÇµÙ·Æ¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë(ÏÆ¤Î²¼¤äÂ¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÄÌ¤ë²Õ½ê¤òÎä¤ä¤¹)¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡º£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂ¿
Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î25ÅÔ¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌÃÏÊý¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌËÌÉô¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¡¢½ë¤µ»Ø¿ô(Í½Â¬ÃÍ)¤¬31°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£