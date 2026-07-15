◇W杯北中米大会決勝トーナメント準決勝 フランス 0―2 スペイン（2026年7月14日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、2大会ぶりの優勝を目指したフランス（FIFAランキング3位）は4大会ぶりの王座奪回を狙うスペイン（同2位）に0―2で敗れた。スペインには24年欧州選手権準決勝、25年UEFAネーションズリーグ準決勝に続き、主要大会で3連敗。18日（同19日）の3位決定戦でイングランド―アルゼンチンの敗者と対戦する。

フランスは左サイドバックのディニュが前半に痛恨のPKを献上。ヘディングでトラップして高く上がったボールをクリアしようとした際に死角から現れた相手FWヤマルを蹴る形となって反則を取られ、22分にFWオヤルサバルに先制PK弾を決められた。後半13分には一瞬の隙を突かれてゴール前まで攻め上がったDFポロに追加点を許した。

準々決勝まで今大会2番目の16得点を挙げていた攻撃陣も苦戦。スペインにボールを支配されて前半はシュートわずか2本にとどまった。FWエムバペはメッシ（アルゼンチン）と並ぶ得点ランキング首位の8点、FWデンベレも5点を挙げていたが、この日は不発。イラ立ちを隠せないエムバペは後半41分に相手GKシモンへのチャージで警告を受け、3分後のFKもシュートはクロスバーの上を越えた。