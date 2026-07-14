＜大相撲七月場所＞◇三日目◇14日◇愛知・名古屋IGアリーナ

【映像】カメラが捉えた豊昇龍の表情（アップ）

横綱・豊昇龍（立浪）が結びの一番で前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）に突き落としで敗れ金星配給。そんな中、豊昇龍が敗れた直後に浮かべた“表情“に相撲ファンが注目。ネットでは「え、睨んでる？」「悲しそう」「しまったって顔してる」など様々な反響が寄せられた。

横綱初挑戦から無傷の連勝街道を直走る“横綱キラー”の藤ノ川がまたしても結果を残した。立ち合い、勢いよく前に出た豊昇龍だったが、藤ノ川は素早い身のこなしで突き落とし。藤ノ川は前日の横綱・大の里（二所ノ関）に続き、2日連続で金星を挙げた。

これで横綱初挑戦での金星獲得から横綱戦4連勝という偉業を達成した藤ノ川。今年五月場所の豊昇龍の不戦勝を含めると5連勝となった。そんな藤ノ川の快挙を祝うかのように名古屋IGアリーナは大きな盛り上がりを見せた。

一方で、相撲ファンが注目したのは敗れた直後の豊昇龍の表情だ。豊昇龍は前に倒れるように敗れたが、顔を上げた瞬間に藤ノ川を鋭い眼光で見つめていた。この一瞬の表情に相撲ファンは注目。「え、睨んでる？」「なんで睨んでるの？」「悲しそう、、」「目が点」「やられたチクショ」「別に睨んでた訳でもない」などと様々な感想を寄せた。

横綱としての意地を見せられなかった自分への怒り、不甲斐ない気持ちが一瞬の表情に表れたのか――。とはいえ、名古屋場所はまだまだ序盤戦。豊昇龍の巻き返しに期待したい。（ABEMA/大相撲チャンネル）