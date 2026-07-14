「カローラらしくない！」「“3つ”も顔あるのスゴイ…」と驚きの声！

2026年7月1日、トヨタは「カローラ」シリーズのクロスオーバーSUVモデルである「カローラクロス」の一部改良を実施するとともに、「カローラ」シリーズ誕生60周年を記念した特別仕様車「Z“Adventure”」を新たに設定したと発表しました。

人気SUVの進化に対し、SNSなどでは早くも多くの声が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「カローラクロス」です！（91枚）

「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」という3つのキーワードを軸に、1966年に誕生したカローラは、時代や社会環境の変化に合わせ常に進化を続けながら、世界中のユーザーのニーズに応え続けてきた大衆車ブランドです。

これまでに世界150以上の国と地域で販売され、グローバル累計販売台数は5700万台以上にのぼります。

現在販売されているシリーズで12代目となります。2018年に5ドアハッチバックの「カローラスポーツ」が先行発売された後、2019年に「カローラ」（セダン）と「カローラツーリング」（ステーションワゴン）が登場。さらに2020年には、シリーズ初となるSUVタイプのカローラクロスがデビューしています（日本導入は2021年9月）。

ともに最新のTNGAプラットフォームを採用し、従来モデルを大きく上回る力強い走行性能と優れたデザイン性とともに、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を全面的に採用する進化を遂げました。

そんな最新カローラシリーズのなかでも、SUVならではのダイナミックなスタイリングと広い室内空間や高いユーティリティを兼ね備えたカローラクロスは、特に根強い人気を博しています。

当初の1.8リッターガソリン車と、同ハイブリッドのラインナップから、2025年5月に実施されたデザイン変更などを伴う大規模なマイナーチェンジの際にガソリン車が廃止され、現在はハイブリッド専用モデルとなりました。

今回実施された一部改良では、上級グレード「Z」と、2025年のマイナーチェンジ時に新設定されたスポーティモデル「GR SPORT」の先進運転支援機能をさらに充実させました。

具体的には、ブラインドスポットモニター＋安心降車アシスト、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両＋後方歩行者）、さらに「トヨタ チームメイト（アドバンスト パーク）」＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）を標準装備化。ステアリングヒーターも標準装備としています。

新たなカローラクロスの車両価格（消費税込、以下同）は、298万1000円からです。

この一部改良にあわせ、カローラシリーズ60周年記念仕様の第3弾として新たに設定されたのが、アウトドアイメージを強化した特別仕様車のZ“Adventure（アドベンチャー）”です。

ちなみにミドルクラスSUV「RAV4」などにも同様の名称のモデルが設定されており、共通したイメージが与えられました。

具体的には、専用デザインのラジエターグリル（メテオコート）とブラック塗装のグリルモール、メタルストリームメタリック塗装のフロント＆リアバンパーロアガーニッシュ、ブラックのドアウインドウフレームモールディングなどで、タフなイメージを強化しました。

左右のフロントフェンダーには、カローラシリーズ60周年を彩る記念ステッカーも装着されます。

さらにマットグレーメタリック塗装の17インチアルミホイール（センターオーナメント／ブラックホイールナット付）が215／60R17タイヤとともに特別装備されます。

内装は、新色「ミネラル」のシートカラーを採用した合成皮革＋ファブリックシートを装備し、スモークシルバーメタリック加飾を施した本革巻き3本スポークステアリングホール、インサイドドアハンドル、インパネオーナメント類などでコーディネートされました。

ボディカラーは、特別限定色の2トーンカラー「ブラック×ホワイトパール」「ブラック×マッドバス」「ブラック×アーバンカーキ」の3タイプが用意されます。

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人気SUVの進化に対し、SNSなどにさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「また新たな顔が追加されたのか」「ゴツい顔、イイじゃん」「イカツくて格好良いね」「アウトドアっぽいオシャレな2トーンがステキ」など、新たなエクステリアデザインに好感を持つ声でした。

ただいっぽうで「カローラ（クロス）らしくない」「（ベースモデルの）スッキリしたデザインのほうがイイ」との意見もあり、一部では賛否を問う激論も飛び交っているようです。

とはいえ「GR SPORTとノーマル、アドベンチャーで3つも顔があるのはすごい」「売れてるからできることだよね」というコメントもあるように、人気モデルだからこそ実現できた贅沢な特別仕様車だといえそうです。

特別仕様車 Z“Adventure”の価格は、2WDが366万3000円、E-Four（電気式4WD）が392万1500円です。